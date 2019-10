Santander: construyendo máximos y mínimos decrecientes no se sube

Tenemos al título más cerca de soportes que de resistencias

Desde principios de 2018, y en línea con el sector bancario europeo, los títulos de Banco Santander se encuentran construyendo impecables máximos y mínimos decrecientes.

Rebotes puntuales aparte, lo cierto es que si nos fijamos en el gráfico de Santander de medio plazo, podemos darnos cuenta de cómo desde los máximos de principios de enero este presenta una impecable tendencia bajista. Para ello, basta con observar los impecables máximos y mínimos decrecientes de sus títulos. Es decir, cada vez que rebote este se queda por debajo del último máximo decreciente, y así como se pueden imaginar no se sube. Por otro lado, en el más corto plazo le tenemos mucho más cerca de soportes que de resistencias. Como soporte tenemos los mínimos anuales (3,38) y como resistencia el último máximo decreciente, en los 3,85 euros. Pero la debilidad estructural del título es de tal calado que aun cuando buscara la parte alta del canal bajista, ahora en los aprox. 4,20 euros, nada cambiaría realmente.

Con todo, no nos engañemos, la debilidad no lo es en exclusiva de este título, lo es de todo el sector bancario europeo. Lo que quiere decir que, en la medida en que este siga presentando, como es el caso, una estructura correctiva todos los bancos en mayor o menor medida se comportarán del mismo modo. Hasta que el índice bancario europeo, el EURO STOXX Banks, no construya algún tipo de figura de vuelta tendremos más de lo mismo: rebotes dentro de una impecable fase correctiva de grado mayor.