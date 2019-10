Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Sacyr, Gamesa, Aena, Tesla y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Inditex, Siemens Gamesa, Amazon, Sacyr, FCC, Aena, Telefónica y Tesla.

TELEFONICA 7,080 0,54% 0,04 Max: 7,10

Min: 7,00

Volume: -

MM 200 : 7,82 SACYR 2,402 -0,08% 0,00 Max: 2,41

Min: 2,39

Volume: -

MM 200 : 2,20

Estimado José María, agradecería analizaras los siguientes títulos: del mercado español: Inditex y Siemens Gamesa y del mercado americano: Amazon. Muchas gracias por toda vuestra ayuda. R.BB.

Estimado lector, buenas tardes. Inditex está desplazándose lateralmente desde que se confesó ante el mercado en sus últimos resultados, pero lo realmente interesante es que este errático movimiento encaja a la perfección dentro de la típica fase de reacción proporcional a las subidas previas. Y es que, en la medida en que se respete el soporte que presenta en la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde diciembre no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. Es más, parece más probable un ataque a la importante resistencia que presenta en los máximos de 2018 (29,40) que una vuelta hacia niveles de soporte. Es un claro mantener sin ningún tipo de dudas.

Gráfico diario desde 2018

De Siemens Gamesa, comentar que se ha vuelto un título muy peligroso y en la medida de lo posible me mantendría al margen. Ya no solo porque le tenemos construyendo máximos y mínimos decrecientes, que también. Rebotes aparte, fruto de la sobreventa extrema, no descarto que se dirija en los próximos días/semanas hacia la base de lo que parece puede ser un canal bajista, ahora en los 10,20-10,30 euros. E incluso, volver al origen del movimiento, en los 9,20 euros. Me mantendría al margen hasta mejor momento.

Sobre Amazon, éste cotiza dentro de un amplio lateral desde 2018, con soporte en números redondos en la zona de los 1.300 dólares y resistencia en los 2.030 dólares. Lateral que a su vez vendría a drenar/corregir proporcionalmente las fortísimas subidas de los años anteriores. Es un lateral dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. También es un claro mantener en cartera, pero si se quisiera entrar sería conveniente hacerlo solo si este decidiera buscar en las próximas semanas/meses la base del lateral. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde agosto de 2008

Buenos días D. José María, le sigo hace tiempo en Bolsamania y le agradecería hiciera un análisis sobre dos constructoras: Sacyr y FCC. Sobre todo, de esta última, ya que apenas preguntan nunca por ella. Es un título totalmente olvidado por la comunidad inversora. Gracias por todo. Un saludo. M.C.

Apreciado inversor, buenas tardes. Sacyr es un título alcista en términos de corto plazo, para ello solo hay que mirar el canal alcista por el que se está desplazando el precio desde marzo. De manera que lo que tenemos, como no puede ser de otra manera, mínimos y máximos crecientes. De hecho, correcciones puntuales aparte, todo hace pensar que más pronto que tarde ponga rumbo a la resistencia que presenta en los máximos de 2018 (2,62) y por encima la parte superior del canal, ahora en las inmediaciones de los 2,70 euros.

En cuanto a FCC, le tenemos desplegando un amplio movimiento lateral-bajista desde hace un año. El hecho de que el precio haya tocado la base del lateral, por definición soporte, unido a la extrema sobreventa que anuncian los osciladores de momento, como por ejemplo el estocástico, invitan a barajar como escenario más probable, al menos, un rebote desde la zona actual. En números redondos diríamos que mientras no se perforen los diez euros en el peor de los casos este título se estará desplazando lateralmente. Aunque ahora, lo lógico, sería que buscara la parte alta del lateral: ahora en los 12,20 euros. Muchas gracias a usted caballero, un saludo.

Gráfico semanal desde finales de 2014

Buenos días, Sr. José María. Me gusta mucho la manera que tiene de analizar el mercado, pues los gráficos los hace vd. muy sencillos de entender. Dicho esto, me gustaría que analizara Telefónica y Aena. Las compré a 8,25 y a 171 euros respectivamente. ¿Qué opina al respecto? Voy a largo plazo, no tengo prisa alguna en vender. Muchas gracias y saludos desde León. P.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Aena es un título que no desagrada, sobre todo porque es alcista en términos de medio y de largo plazo y ahora, justo en este momento, está drenando/consolidando lateralmente las últimas subidas. Pero es que, además, parece querer romper por arriba, confirmando además un doble suelo. Resumiendo, no descarto que desde aquí trate de reestructurarse de nuevo al alza con objetivo en los máximos históricos (180), siempre y cuando respete el importante soporte que presenta en los 160 euros.

En cuanto a Telefónica, parece decidida a tacar la importante resistencia que presenta en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde verano de 2015. De hecho, son cuatro los puntos de tangencia en esta recta resistencia, y por lo tanto podemos hablar de una directriz en toda regla. Si bien es cierto que, además de superar la directriz, necesitamos que el título salte y confirme por encima de la resistencia de los 7,50 euros para poder mirar, por fin, a Telefónica con otros ojos. Muchas gracias por sus palabras caballero, muy amable. Un saludo.

Gráfico semanal de Telefónica desde verano de 2014

Hola, buenos días. Me gustaría que, si fuera posible, analizaran Tesla. Solo tengo una pequeña cantidad invertida en esta compañía (a 242,10 dólares) y no sé si puede ser una buena idea incrementar algo más la posición. Con vistas al largo plazo y como una apuesta personal por la compañía. Gracias. Un saludo. F.C.

Apreciado lector, buenas tardes. Tesla es siempre un título difícil, tanto cuando sube como cuando baja. Es muy sensible a todo tipo de noticias sobre la compañía (producción, entregas, resultados, etcétera). Dicho esto, es un título que en el corto plazo me gusta bastante como ya hemos comentado aquí en Bolsamanía no hace mucho (puede leerlo aquí). Y es que lo que tenemos delante es un triángulo superado al alza, lo que debería lanzar a la compañía hacia cotas claramente superiores. De hecho, no descartaríamos, incluso, niveles cercanos a los 340-350 dólares en los próximos meses, donde tiene un amplio hueco bajista (por definición resistencia). Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.