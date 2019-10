Teekay, el quebradero de cabeza de muchos 'value' quiere despertar

Solo nos lo creeremos cuando salte con contundencia por encima de los cinco dólares

Desde noviembre tenemos a los títulos de Teekay Corp. desplegando un amplio lateral, con zona de soporte en los 2,90 dólares y resistencia en los cinco dólares.

Teekay Corp. es una compañía muy seguida por muchos analistas 'value' en los últimos años que está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza para muchos de ellos. Y es que estamos hablando de un título que se ha dejado un 95% desde los máximos de 2014. Técnicamente, le tenemos desplegando un amplio lateral que viene durando ya cerca de un año, con un soporte muy claro en los 2,90 dólares y resistencia en los cinco dólares. Y lo cierto es que hasta que en la medida en que el precio no salga de ahí no tendremos nada. Dicho esto, el título está atacando estas sesiones la parte alta del lateral, pero todavía no tenemos la confirmación de ruptura. Por el momento no está siendo capaz de saltar con claridad por encima de los cinco dólares. De hecho, solo por encima de los cinco dólares, con holgura y en velas semanales, dejaremos la puerta abierta a la posibilidad de que estemos ante un cambio de tendencia en la cotizada. Mientras tanto, más y más de los mismo: lateralidad, dentro de una tendencia bajista primaria.