El índice bancario europeo está dando forma a un 'cabeza y hombros' invertido

Si la figura se cumple, esta apunta en torno a un 15-20% por encima de los niveles actuales

A la espera del cierre de la vela semanal, lo cierto es que las sensaciones para el índice bancario europeo han mejorado sensiblemente. De hecho, la pauta de vuelta es de manual.

BNP PARIBAS-A- 47,375 0,71% 0,34 Max: 47,76

Min: 46,55

Volume: -

MM 200 : 42,90 Banco Santander 3,926 0,77% 0,03 Max: 3,94

Min: 3,83

Volume: -

MM 200 : 4,03

La sesión de este martes fue muy interesante en lo que al índice bancario europeo se refiere, el EURO STOXX Banks, porque sirvió para que el precio cerrara por encima de la línea clavicular de un potencial 'cabeza y hombros' invertido, además de cerrar también por encima de la resistencia que presentaba en el último máximo decreciente (los máximos de septiembre), en los 90,40 puntos. Y la caída de este miércoles encaja a la perfección dentro del típico apoyo en forma de 'throw back' a la nueva zona de soporte, antes resistencia.

No obstante, no lanzaremos las campanas al vuelo en la medida en que no se confirme en velas semanales y con holgura por encima de la línea clavicular. Todavía queda la segunda parte de la semana y todo puede pasar. Pero qué duda cabe que las sensaciones son buenas. El 'chart' apunta buenas maneras. De terminar confirmándose, la figura de vuelta apuntaría a subidas para el sector bancario de entre el 15-20% como mínimo.