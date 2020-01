A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Airbus, Ibex 35 Total Return, Tesla, Quabit, Metrovacesa, Grifols, Alibaba y MásMóvil.

Hola, compré Airbus a 84 euros. ¿Cómo ve el valor técnicamente? ¿Es mejor realizar beneficios o mantener? R.G.

Estimado inversor, buenas tardes. Airbus es un claro mantener en cartera. Es sin lugar a dudas de los títulos más alcistas del Viejo Continente. Además de que es un título en subida libre, le tenemos desplazándose dentro de un canal alcista de largo plazo, impecable. Es más, una potencial caída hacia la zona de los 110 euros se debe interpretar como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. Llama también la atención lo bien que está aguantando el título la actual crisis que está viviendo todo el sector del turismo y de las aerolíneas. El valor está muy fuerte y no tiene sentido alguno plantearse una venta. Y más cuando su competidor directo, Boeing, no está pasando precisamente por un buen momento. Un saludo.

Gráfico semanal de Airbus desde finales de 2006

Buenas José María. Me gustaría, si es posible, que analizara el Ibex ajustado por dividendos. No se habla apenas de este en ningún lado y me gustaría conocer su aspecto y sus previsiones. Mil gracias, un saludo. J.B.

Apreciado lector, buenas tardes. Así es, el Ibex que tiene en cuenta los dividendos (IBDIV) que apenas analiza casi nadie y del que muy poca gente habla. Cuando la realidad es que debería ser un índice más seguido, pues al igual que sí que hace el Dax, tiene en cuenta los dividendos repartidos a lo largo de la historia. Es un índice mucho más real que el Ibex que todo el mundo sigue. Dicho esto, me quedo con la directriz alcista que este presenta y que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde 2013. De hecho, son cinco los puntos de apoyo en esta directriz alcista (cuando lo mínimo exigible son tres puntos de tangencia). En este momento la directriz pasa por los aproximadamente 25.000 puntos. Es decir, en torno a un 10% por debajo de los actuales niveles de precio tenemos un nivel de soporte de los más importante. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal del Ibex Total Return desde finales de 2011

Buenos días Sr. Rodríguez. En su día entré con una pequeña posición en Tesla cuando se dejó un 7% al dar a conocer la Cybertruck. Y aunque le gano bastante me gustaría poder incrementar posiciones en esta acción. ¿Existe algún nivel de soporte desde el que poder colocarse a la compra por si corrigiera con fuerza en el futuro? ¿O mejor, olvidarse de este título y mantener los títulos que ya tengo en cartera? Gracias por esa sección. Saludos cordiales. J.M.

Estimado inversor, buenas tardes. Tesla es impecablemente alcista, pues es un título en subida libre. Además, conviene estar atentos este miércoles a sus títulos por cuanto (al cierre de Wall Street) se confiesa ante el mercado. Entiendo que tras el ‘rally’ de los últimos meses el mercado está descontando unos resultados/previsiones a futuro muy buenas para la compañía. El problema de una subida como la actual es que podría corregir con fuerza (fase de reacción) sin que en realidad pasara nada. Mucho tendría que caer para de alguna manera deteriorar realmente la que es la tendencia alcista de fondo de este título.

Gráfico semanal de Tesla desde septiembre de 2016

Así, por ejemplo, una caída hacia la zona de los 390 dólares no sería nada más que un apoyo (throw back) hacia los máximos históricos previos. Y ni mucho menos quiero dar a entender con esto que se pueda producir dicha caída. Tan solo quiero que entiendan que tratar de encontrar soportes en este título en el momento actual es una tarea harto complicada. Lo mismo ocurre por arriba, por el lado de las resistencias, pues querer encontrar un techo de mercado a un valor en subida libre es jugar a ser adivinos. Jugar a tener la bola de cristal. No confundamos a los analistas con adivinos de bola de cristal. Y si no pregunte a todos aquellos inversores (que son muchos) que llevan poniéndose cortos (bajistas) desde hace mucho tiempo en este título. Tesla es a día de hoy muy alcista y jugar a que caiga con fuerza puede ser muy peligroso. Muchas gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Mi pregunta va para el Sr. Rodríguez. Estaba pensando entrar en dos inmobiliarias que está olvidadas por completo en los últimos tiempos. Quabit y Metrovacesa. Además, no hace mucho conocimos que Carlos Slim compraba un 3% de Quabit. ¿Qué le dicen los gráficos? Saludos y gracias. L.H.

Apreciado lector, buenas tardes. Empezando por Quabit, decirle que en este momento tenemos al título en plena zona de resistencia. Digamos que, mientras el precio no nos diga lo contrario, estamos ante un simple ‘pull back’ a la primera de las zonas de resistencia (antes soporte) y poco más. Pero es cierto que, si consigue superar la zona de resistencia actual lo normal, lo más probable es que termine buscando la importante zona de resistencia que presenta en la directriz bajista: ahora en los aproximadamente 1,43-1,45 euros. Es ahí donde está la primera zona de resistencia de verdad, en la directriz bajista. Pero ahora mismo le tenemos en resistencias y dentro de una impecable tendencia bajista de fondo o primaria.

Gráfico semanal de Quabit desde finales de 2014

En cuanto a Metrovacesa estamos hablando de un título que ha subido un 75% desde los mínimos de 2019. Y se ha frenado en seco en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde finales de 2018 (con tres puntos de tangencia). Personalmente no es un título en el que un servidor invertiría, incluso aun cuando consiguiera saltar por encima de la directriz bajista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un valor muy estrecho, ilíquido. Lo que quiere decir que si no sabemos interpretar la profundidad de mercado corremos el riesgo de mover nosotros mismos con fuerza el título, tanto al alza como a la baja. Además, a pesar del importante rebote de los últimos meses sigue siendo un valor bajista a día de hoy. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Metrovacesa desde mayo de 2018

Buenos días, José María. ¿Le ve algún techo a Grifols? Tengo un pequeño paquete de acciones a 25,30 euros y lo cierto es que no sé si venderlas o comprar más. Pero como nunca corrige, ya me miedo hacerlo. Gracias. C.G.

Estimado inversor, buenas tardes. El único techo que presenta Grifols en este momento no es otro que los máximos históricos que marcó recientemente en los 33,10 euros. Este nivel, como se apreciad en el gráfico, se corresponde aproximadamente con la parte superior del canal alcista de largo plazo. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en los 29,50 euros y por debajo los 26 euros. Lo único que no me gusta del todo, en el corto plazo, es que el oscilador de momento semanal estocásticos se ha girado claramente a la baja y todavía tiene bastante margen de caída si este decide poner rumbo (como parece probable) hacia la zona de sobreventa. Resumiendo, Grifols es alcista en términos de largo plazo, pero en el corto plazo parece que todavía tiene margen de caída. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Grifols desde mediados de 2014

Hola, buenos días. Me gustaría saber qué opina sobre Alibaba. Dicen que es la Amazon china y que por lo tanto su potencial de crecimiento es todavía mayor. Pero veo el gráfico y la subida que lleva y me da vértigo. ¿Me puede indicar niveles de precio en los que se puede plantearse una compra? Me gustaría saber su opinión. Saludos. A.S.

Apreciado lector, buenas tardes. Alibaba está sufriendo los suyo en las últimas sesiones, al igual que todos los valores chinos. A pesar de ellos, sigue siendo un valor alcista como se puede apreciar en el gráfico semanal de largo plazo. A priori, un nivel interesante para subirse al tren de las compras puede ser la base del potencial canal alcista de largo plazo, ahora en las inmediaciones de los 180 dólares. Ni que decir tiene que, si la actual crisis por el coronavirus se enquistara más todavía, puede que el título terminar perforando soportes importantes. Pero a día de hoy y a pesar de las últimas caídas estamos hablando de un título alcista. Un saludo.

Gráfico semanal de Alibaba desde mediados de 2015

Estimado José María, en primer lugar, agradecerle sus valiosos consejos. Le querría preguntar MásMóvil. ¿Cree que alguna vez recuperara los máximos históricos que marcó en los 26 euros? Aunque le gano un par de euros es un título que en mi opinión desespera al cualquiera. Atentamente. A.R.

Estimado inversor, buenas tardes. Todo es posible, para nada lo descarto. Al fin y al cabo, MásMóvil es alcista en términos de largo plazo, lo que no quita para que lleve dos meses desplazándose lateralmente. Este martes lo analizamos para Bolsamanía (puede leerlo aquí). Dicho esto, vamos a ver si es capaz de respetar el importante soporte que presenta en la zona de los aprox. 18,60 euros. Perforarlo sería una clara señal de debilidad que le podría llevar de nuevo a los mínimos de agosto, en los 16 euros. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos el último máximo decreciente (20,08). Digamos que para poder pensar en un rebote de cierto calado necesitamos que el título sea capaz de saltar por encima de la resistencia que presenta en los máximos de este mes. Pues desde ese momento al menos podremos decir que el título nos ha construido un primer máximo creciente. Un saludo.

Gráfico diario de MásMóvil desde mayo

