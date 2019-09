Consultorio de análisis técnico: Ibex, Telefónica, Gamesa, CIE Automotive y cuatro subyacentes más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Ibex 35, petróleo, Siemens Gamesa, Acerinox, CIE Automotive, Telefónica, Facebook y Tesla.

Hola Sr. Rodríguez. Espero que haya tenido un buen verano. ¿Puede analizar el Ibex tras las importantes caídas de agosto y la recuperación de septiembre? ¿En qué situación se ha quedado? ¿Y qué puede decirnos del petróleo? Estoy invertido en un ETF de este y le pierdo un poco a la inversión. No sé si salirme o dejarlo esperando algún rebote. Gracias anticipadas, un saludo desde Mallorca. JM.J.

Apreciado lector, buenas tardes. Si miramos el gráfico semanal de nuestro Ibex, lo que ha quedado muy claro es que el soporte de medio plazo está en los 8.300-8.400 puntos. Mientras que, por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 9.400-9.410 puntos: el hueco bajista semanal de julio que se rellenó en un par de ocasiones pero que no se llegó a cerrar, o lo que es lo mismo anular. La fuerte sobreventa semanal, con el estocástico girado al alza, me hace creer que hay margen para que el rebote tenga continuidad. Pero de ahí a la posibilidad de construir figura de vuelta hay un trecho. Solo cerrando por encima de los 9.410 puntos en velas semanales tendremos una primera señal de fortaleza, un primer paso hacia adelante. Y, sobre todo, la figura de vuelta se confirmará por encima de los 9.600 puntos (los máximos anuales).

Gráfico semanal desde finales de 2016

En cuanto al petróleo, este sigue inmerso dentro de un impecable canal bajista desde abril. De manera que existe la posibilidad de que vuelva a corregir con objetivo de caída en la base del canal, ahora en las inmediaciones de los 53,50 dólares. Y por debajo tenemos el origen del movimiento en los aproximadamente 50 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario del futuro Brent continuo en el último año

Hola, buenos días. Estoy pillado en Gamesa desde la zona de los 15,20 euros y no sé si mantenerlas o asumir pérdidas. No tengo prisa en vender, pero me da miedo que se nos pueda ir otra vez a los nueve euros a los que cotizaba a finales de 2017. ¿Cómo lo ve? Gracias y saludos. D.RS.

Estimado inversor, buenas tardes. Siemens Gamesa lo analizamos este lunes y decíamos de él que nos gustaba dónde se había frenado (lea aquí el análisis). Lo hacía, al céntimo, desde el 61,8% de ajuste/retroceso del último gran impulso alcista. De manera que argumentábamos que, en la medida en que se respetara este soporte (11,70), dejábamos la puerta abierta a que el título pudiera reestructurarse de nuevo al alza. Y así está siendo. Ahora bien, en el corto plazo se nos ha frenado en seco ante la resistencia, antes soporte, de los 13,65 euros (mínimos de mayo). Pero, insisto, la clave está en no perforar los mínimos de agosto. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Tengo en cartera acciones de Acerinox y de CIE con importantes pérdidas. La verdad es que estas se mueven solo al son de las noticias de Trump y China y la verdad es que uno ya se cansa de que cada vez que suben son fuerza es para luego caer más. No me importante asumir pérdidas si, llegado el caso, hubiera que hacerlo. ¿Cómo las ve hasta finales de año? Mil gracias. Saludos. J.S

Apreciado lector, buenas tardes. El rebote en los títulos de Acerinox ha sido importante, pero en realidad por el momento todo sigue igual. Nada ha cambiado de manera significativa. Al fin y al cabo, la tendencia bajista sigue su curso, ya que los máximos y mínimos decrecientes siguen sucediéndose. De hecho, puede decirse que todavía cabe la posibilidad de buscar la potencial zona de soporte que presenta en el entorno de los 6,70 euros, por donde pasa la recta soporte que une los mínimos crecientes de 2013 y de 2016. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante en este momento no puede estar en otro lugar que no sea el último máximo decreciente, en los 8,90 euros. Solo cerrando por encima de este último nivel comenzaríamos a mirar a la acerera con otros ojos.

Gráfico semanal desde 2012

En cuanto a CIE Automotive las zonas de control por abajo (soporte) y por arriba (resistencia) son muy claras: los 19,35 y los 25,50-26 euros respectivamente. Sí, ya sé que los niveles están muy alejados de los precios actuales, pero estos son los que son. Los pone el mercado, no un servidor. Es decir, es muy importante que el soporte de los 19,35 euros se respete sí o sí. Pero por la misma, hemos de saber que un cierre semanal por encima de los 26 euros sería una potente señal de fortaleza, pues además desde ese momento tendríamos una clara figura de vuelta de implicaciones alcistas con objetivo en los máximos históricos: 31,20 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Hola, Sr. Rodríguez. A principios de agosto compré Telefónica ante el soporte que presentaba en el hueco alcista de los 6,70 euros (las compré a 6,80). ¿Qué cree que debería hacer ahora con esa posición? Si las mantengo, ¿dónde he de colocar el ‘stop loss’? Saludos y gracias. JA.P.

Estimado inversor, buenas tardes. Telefónica se está comportando mucho mejor que la media del mercado desde que se iniciara el rebote a mediados de agosto. La sobrecompra diaria (que no la semanal ni la mensual) arroja lecturas extremas, y así es complicado seguir escalando posiciones con alegría, al menos sin una pausa en el camino. Y más cuando tenemos una importante resistencia a la vuelta de la esquina: concretamente en los 6,80 euros, antes soporte. Por encima tenemos otra resistencia de mayor calado en la zona de los 7,30-7,35 euros, que es por donde pasa la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde mayo de 2017. Lo cierto es que no se puede hablar todavía de un cambio de tendencia por cuanto los máximos y mínimos decrecientes son impecables. Aunque no es menos cierto que, todo potencial cambio de tendencia, pasa por ser inicialmente un rebote sin importancia. Gracias a usted, un saludo.

Hola José María, buenos días. Mi pregunta es acerca de dos valores del Nasdaq en los que estoy pillado, aunque no les pierdo mucho tampoco. Son Facebook y Tesla. ¿Sería tan amable de conocer su opinión sobre ellos? Mil gracias. Y saludos desde Teruel. H.R.

Apreciado inversor buenas tardes. Los dos títulos me gustan. Facebook es claramente alcista (mínimos y máximos crecientes) y si fuera capaz de confirmar por encima de la resistencia de los 191,50 dólares confirmaría, en teoría, un ‘cabeza y hombros’ invertido, antesala de lo que puede ser un nuevo tramo alcista con objetivo de subida en los máximos anuales (208,66 dólares). Y por encima pondría rumbo a los máximos históricos en los 218,62 dólares. Todo lo anterior será válido en la medida en que el título respete el soporte de los 176,66 dólares.

En cuanto a Tesla, he de reconocer que me gusta lo que estoy viendo en el gráfico. En junio marcó mínimos anuales en los 177 dólares y desde ahí subió hasta los 266 dólares a finales de julio. Posteriormente, con un hueco bajista, cayó hasta la zona de los 210 dólares y desde ahí se está reestructurándose al alza. Lo que quiere decir que la corrección/ajuste del 61,8% de toda la subida previa ha actuado de soporte con precisión máxima. O lo que es lo mismo, que en la medida en que el precio respete el soporte de los 210 dólares, dejaremos la puerta abierta a la posibilidad de que trate de construir un segundo gran impulso alcista que le podría llevar a niveles cercanos a los 340-350 dólares. Con el permiso claro está de la importante resistencia que presenta en los 266 dólares. Muchas gracias a usted, un saludo.

