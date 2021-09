A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Fubo, Jumia, Neinor Homes, Amazon, Iberdrola, Técnicas Reunidas, BP y NIO.

Buenos días, D. José María. Antes que nada, quería felicitarle por su sección y por todos sus análisis. Mi pregunta es acerca de dos valores del Nasdaq: Fubo y Jumia. ¿Son buenas opciones de inversión? ¿Qué opina de ellos? Muchas gracias. F.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. He de reconocer que es la primera vez que oigo hablar de ellos si le soy sincero. Empezando por el primero, Fubo, este presenta una zona de soporte importante a la vuelta de la esquina, concretamente en la zona de los 24,50-25 dólares. Si esta zona no aguanta la siguiente zona de control pasa en este momento por los aproximadamente 21 dólares: la recta directriz que une los mínimos crecientes de junio de 2019, abril y septiembre de 2020 y de mayo de este año. En torno a esta directriz es donde tenemos ahora mismo el nivel de entrada para ‘trading’ en el título. Por arriba, por el lado de las resistencias tenemos los 35 dólares y los máximos del año pasado en los 62,29 dólares. Este valor viene de niveles de precio cercanos a los 450 dólares (en 2015). Luego con eso nos podemos hacer una idea de cómo están las cosas. Ahora bien, ello no es incompatible con el hecho de que, desde mediados de 2019, es un valor alcista. Un titulo que está construyendo impecables mínimos y máximos crecientes. Y así no se cae.

Gráfico diario de Fubo

En cuanto a Jumia me llama la atención lo impecable de la recta resistencia, en este caso directriz bajista, que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde los máximos históricos que alcanzó el pasado mes de febrero en los 69,89 dólares. Los máximos y mínimos decrecientes se suceden desde entonces una y otra vez y por lo tanto así es imposible subir. Rebotes aparte, no es un valor que un servidor tendría en cartera. Muchas gracias a usted, caballero. Un saludo.

Gráfico diario de Jumia

Buenos días. Mi consulta es sobre Neinor Homes. Análisis a medio plazo de la misma. Gracias por vuestro trabajo. Un saludo. M.LS.

Estimado lector, buenas tardes. Interesante la reacción alcista del valor este miércoles. Neinor Homes parece querer reestructurarse de nuevo al alza tras apoyarse en la base (soporte) del canal alcista por el que se viene desplazando el precio desde finales de 2020. Lo normal, y en la medida en que no perfore los mínimos del miércoles (11,24), sería seguir apostando por un movimiento en busca de la parte alta del canal al que hemos hecho referencia, ahora en los aproximadamente 13,30 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Neinor Homes

Buenos días. Mi pregunta es por Amazon. ¿Se pueden aprovechar las últimas caídas para entrar? En caso afirmativo, ¿a qué precio? Muchas gracias. F.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Antes que nada, he de reconocer que esperaba algo más de Amazon cuando recientemente batió los máximos históricos después de todo un año de movimiento lateral. Pero a pesar de ello es un valor claramente alcista en términos de largo plazo y soy de los que cree que siempre hay que aprovechar las correcciones, en ocasiones algo violentas, que se producen en valores alcistas como este. Esto mismo se puede hacer extensible a otros muchos valores alcistas que a su vez son magníficas compañías (Apple, LVMH, ASML… etcétera). Lo que no quita para darse cuenta de que el nivel óptimo de entrada en Amazon está en la directriz alcista que une los mínimos crecientes desde finales de 2008 y que pasa en este momento por la zona de los aprox. 2.800 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Amazon

Buenos días, José María. Me gustaría saber cómo ve los valores de Iberdrola y Técnicas Reunidas para entrar. Soportes y resistencias, por favor. Muchas gracias por su tiempo. I.H.

Estimada lectora, buenas tardes. Iberdrola lo analizamos este martes (puede leerlo aquí). Y lo cierto es que no ha cambiado nada. En torno a la zona de los aproximadamente tenemos un potencial nivel de soporte que puede terminar siendo una buena oportunidad para subirse al tren de las compras (con vistas al medio-largo plazo). Figura de vuelta como tal no tenemos y por lo tanto no se puede confirmar que hayamos visto todavía los mínimos de la caída. Sin embargo, la sobreventa semanal arroja lecturas extremas, lo que unido a la importante corrección desde máximos anuales e históricos (-25%) nos lleva a creer que puede ser una buena oportunidad. O mejor dicho, la experiencia en este valor nos ha demostrado en numerosas ocasiones que cada vez que la eléctrica cae con fuerza al final termina demostrando ser una clara oportunidad de compra en el medio y largo plazo. Comprar en el mínimo es imposible y cuando lo hacemos es fruto del azar.

Gráfico semanal de Iberdrola

En cuanto a Técnicas Reunidas, título que analizamos este jueves (puede leerlo aquí) el mensaje creo que es claro, que es sencillo. Es un valor muy bajista, en caída libre. Pero si hay que probar con él, solo tiene sentido hacerlo en los niveles de precio más cercanos posibles a la zona de soporte que tiene en los mínimos históricos y siempre y cuando no los perfore en cierres. Dentro de la gran debilidad, al menos los mínimos de este mes de agosto se han quedado ligeramente por encima de los mínimos históricos del año pasado. Por algún lado habrá que empezar, ¿verdad? Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Técnicas Reunidas

Estimado sr. Rodríguez, muchas gracias por su sección y por su tiempo. Mi consulta es en relación a la petrolera BP y NIO. Me gustaría entrar en la petrolera británica, pero no sé a qué precio se puede intentar o si ya es muy tarde para hacerlo. En cuanto a NIO las compré en el mes de abril a 38,15 dólares. ¿Las mantengo? ¿Asumo pérdidas? Tampoco sé muy bien qué hacer. Gracias, atentamente. K.V.

Apreciado inversor, buenas tardes. La petrolera BP se encuentra en fase de rebote dentro de una tendencia bajista de fondo o primaria. Todo sugiere que ha puesto tumbo a la resistencia que presenta en los máximos anuales (336,95). Por encima tenemos otra resistencia en los aprox. 365 peniques y sobre el hueco bajista semana de marzo del año pasado en los 395,20 peniques. Sin duda, este último nivel es ahora mismo la resistencia más importante con mucha diferencia. Este hueco ya ha sido cerrado por el 80% del mercado en todo el mundo, lo que nos da una idea de la debilidad intrínseca del mismo a pesar del rebote de los últimos tiempos. Lo mismo que por otro lado le sucede a nuestra operadora Telefónica.

Gráfico semanal de BP

NIO sigue consolidando las fortísimas subidas de más del 1.000% del año pasado. Lo que no quita para reconocer que su competidor Tesla está mucho más fuerte en los últimos tiempos. A día de hoy NIO es un claro mantener. Digamos que mientras respete la zona de mínimos anuales, los 31 dólares en números redondos, no habría motivos para preocuparse. Eso sí, las resistencias más importantes en este momento están muy lejos de los niveles actuales. En este momento las mantendría por cuanto el valor no ha perforado soportes y sigue consolidando niveles dentro de un amplio lateral que poco a poco se va estrechando. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de NIO

