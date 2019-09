Consultorio de análisis técnico: Telefónica, Sabadell, Iberdrola, Ezentis, oro y tres títulos más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes valores

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Iberdrola, Ezentis, Urbas, Sabadell, Mapfre, Telefónica, Daimler y oro.

Buenos días, José María, ¿dónde cree que se puede abrir una ventana de compra en Iberdrola? Un saludo. L.BG.

Estimado lector, buenas tardes. Iberdrola es de los títulos más alcistas de nuestro mercado con mucha diferencia. Al igual que ocurre con Endesa. Lo que no quita para que pueda corregir algo más en el corto plazo, de hecho podría buscar la zona de los nueve euros, que es por donde pasa la directriz alcista de corto plazo, sin que en realidad la tendencia alcista de corto plazo se vea afectada lo más mínimo. Digamos que tenemos una importante zona de soporte en los 8,90-9 euros. Aquellos que estén dentro no tiene que preocuparse lo más mínimo, pues en realidad las caídas de los últimos días no significan nada, son una gota en el océano alcista de la eléctrica. Un saludo.

Gráfico diario del último año

Hola, José María, me gustaría que analizara Ezentis y Urbas. Un saludo. D.MR.

Apreciado inversor, buenas tardes. Ezentis sigue siendo un título sin tendencia alguna. Aunque al menos parece que el soporte que presenta en los 0,46 euros está frenando las caídas: los mínimos de enero. Aunque existe otro soporte de mayor relevancia en los 0,44-0,45 euros, que es por donde pasa la recta decreciente que une todos y cada uno de los mínimos decrecientes desde principios de 2017. O dicho con otras palabras, estamos ante un título que en la medida en que respete el soporte de los 0,44-0,45 euros no parece peligroso. Si estamos dentro de este, sería bueno que la zona de soporte mencionada se respete en todo momento. Mientras que, por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los 0,557 y los 0,63 euros. En cualquier caso, insisto, es un título sin tendencia alguna.

Gráfico semanal desde finales de 2014

En cuanto a Urbas, es un título en el que por mi forma de ver/entender el mercado no entraría nunca, como en tantos otros: Abengoa, Duro Felguera… y similares. Dicho esto, lo único que podemos decir de este título, dentro de que es impecables bajistas, es que presenta una fuerte resistencia en los 0,01 euros, antes soporte. Aunque es cierto que era soporte porque entonces no se podía caer más. Si le soy sincero ninguno de los dos títulos que me comenta interesan a día de hoy desde el punto de vista del análisis técnico. Un saludo.

Gráfico semanal desde verano de 2015

Hola, Sr. Rodríguez. Solicito que, por favor, nos proporcione sus comentarios, análisis y opiniones sobre el desempeño de Banco Sabadell, Mapfre y Telefónica para lo que queda de año. Gracias por adelantado. K.

Estimado lector, buenas tardes. Evidentemente no sé lo que va a hacer ningún valor/subyacente en lo que queda de año. Un analista no es un adivino de ‘bola de cristal’ y con tantos frentes abiertos (la guerra comercial, el BCE este jueves, la desaceleración en Europa, la recesión en Alemania y el Brexit, entre otros) puede pasar de todo. La bolsa es un organismo vivo que debe ser seguido/actualizado cada día, cada semana. Dicho esto, y empezando por Banco Sabadell tenemos una importante resistencia en la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde mayo de 2018. Lo que quiere decir que, a pesar de ser claramente bajista no descarto que este busque en el corto plazo la zona de resistencia de los aproximadamente 0,93 euros, que es por donde pasa la directriz bajista.

Gráfico diario desde finales de 2017

En cuanto a Mapfre, le tenemos justo en este momento a las puertas de la resistencia (antes soporte) de los 2,50 euros. Lo cierto es que, dilataciones aparte de los precios, el título podría haberse pasado algo de frenada en la corrección de agosto, aunque dentro de lo que es un ajuste/retroceso del 61,8-66% de toda la subida desde los mínimos de diciembre. Luego hasta aquí se podría decir que, aunque violenta, la corrección vendría a drenar/ajustar las importantes subidas previas. Dicho esto, y en términos de medio pazo, Mapfre sigue desplazándose dentro de un amplio lateral desde 2017 y siempre dentro de una clara tendencia alcista de fondo o primaria.

Por último, en cuanto a Telefónica, le tenemos muy cerca de una importante resistencia: los 6,80 euros. Lo lógico es que ahí se frene y se tome un respiro. Pero a pesar del importante rebote desde los mínimos de agosto sigue siendo a día de hoy bajista. Al fin y al cabo, podemos ver cómo los máximos y mínimos decrecientes desde principios de 2017 se suceden una y otra vez. Y así no se sube. En realidad, y a falta de algún tipo de figura de vuelta, la primera señal de fortaleza real en la operadora más allá de los rebotes puntuales pasa por ser capaces de saltar por encima de la resistencia de los 7,50 euros (último máximo decreciente). Muchas gracias a usted, un saludo.

Estimado D. José María. Los ‘profit warning’ en grandes compañías son bastante excepcionales. ¿Cree que sería una buena ocasión aprovechar los de Daimler? ¿Podría analizar la acción, con sus soportes y resistencias, así como objetivo a cumplir en caso de entrada? Gracias. JJ.MC.

Apreciado inversor, buenas tardes. Daimler, como el conjunto de los valores relacionados con el sector automóvil/automoción sigue siendo claramente bajista. Aunque al menos podemos decir que este sector se ha frenado al céntimo en la zona de soporte que presentaba en los mínimos de diciembre. Parece que ahí se encuentra bien soportado y desde ahí es desde donde está rebotando. El caso es que desde el punto de vista del análisis técnico, le tenemos en un nivel de entrada interesante: la base del canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde los máximos de 2015. Y en la base del canal se compra, no se vende. Lo que deja la puerta abierta a que este trate de dirigirse a la zona de resistencia que, por definición, la confiere la parte superior del canal, ahora en los aprox. 67 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal desde mediados de 2011

Apreciado José María. Me quedé mirando cómo subía el oro durante los meses de junio y de julio y luego ya me dio vértigo subirme al tren. Llegados a este punto, ¿cree que ahora mismo tenemos alguna ventana alcista o bajista sobre el oro? Muchas gracias por esta sección que intento no perderme nunca. Saludos. B.G.

Estimado lector, buenas tardes.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.