Enagás: ¿a por el 'soportazo' horizontal de los 18,30 euros?

Los títulos de Enagás se están mostrando muy débiles, ya que apenas están siendo capaces de rebotar. O mucho cambian las cosas o todo apunta a que ponga rumbo a los mínimos de 2018.

El rebote de los títulos de Enagás con respecto a la importante corrección desde los máximos de marzo, del 28%, ha sido mínima. El título ha rellenado parcialmente el hueco bajista de la sesión del 8 de julio, en los 20,88 euros. O lo que es lo mismo, en la medida en que no cierre el último de los huecos bajistas no tenemos la más mínima señal de fortaleza real en el subyacente. Y es que el hecho de haber rellenado parcialmente el último de los huecos y girarse a la baja no es precisamente una señal de fortaleza. Más bien todo lo contrario. Por lo tanto, a la vista del gráfico semanal adjunto, no descartamos que el título decida comprobar una vez más la fortaleza que le confiere el soporte horizontal de los 18,30 euros: los mínimos de 2015 y de 2018. Y crucemos los dedos para que no se perforen.