A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza IAG, Amadeus, Gigas Hosting, Faes Farma, ArcelorMittal, Sabadell y CIE Automotive y Ferrari.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días, ¿cómo ves la evolución de IAG tras las últimas caídas? ¿Y Amadeus? Muchas gracias por vuestra ayuda. R.B.

Estimado inversor, buenas tardes. IAG lo analizamos el pasado viernes y todo sigue exactamente igual. En el corto plazo le tenemos en rango y en la medida en que no salga de este no tendremos pista alguna acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. En teoría, por encima de los dos euros debería experimentar un importante rebote hacia la resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de marzo. Pero hasta que el precio no cierre por encima no tendremos nada de nada. Muy importante también que no se perfore el soporte de los 1,44 euros.

Gráfico semanal de IAG

En cuanto a Amadeus, justo ahora le tenemos en plena zona de soporte. En la antigua resistencia de los aprox. 51,50 euros, ahora soporte. Además, este nivel se corresponde con un ajuste del 50% de toda la subida desde los mínimos de octubre. Luego, resumiendo le tenemos en niveles de soporte de corto plazo que pueden resultar interesantes para intentarlo de nuevo al alza en el valor. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Amadeus

Buenos días, D. José María. Mi pregunta es acerca de Gigas Hosting y Faes. Estoy posicionado en ambos y quería conocer sus perspectivas a medio plazo. También quería felicitarle por sus análisis. Muchas gracias. F.B.

Apreciado inversor, buenas tardes. Gigas Hosting presenta un gráfico de lo más interesante. Un canal alcista de libro, de manual, desde el pasado mes de agosto. Las últimas caídas le han llevado a la base del mismo (soporte) y desde ahí se está reestructurando de nuevo al alza. Lo normal, que trate de reestructurarse al alza con la vista puesta en los máximos históricos (13,30) y por encima la parte alta del canal, ahora en los 15 euros. En la medida en que el título siga cotizando dentro del canal alcista no hay motivo alguno para preocuparse.

Gráfico diario de Gigas Hosting

En cuanto a Faes podemos ver cómo la zona de resistencia de los aproximadamente cuatro euros (50% de ajuste) ha actuado como resistencia. Pero me quedo sin lugar a dudas con la impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes que sigue construyendo el precio desde finales de octubre. Por lo demás puede decirse que el precio se está desplegando dentro de un amplio lateral desde el pasado mes de abril, pero todo dentro de una tendencia alcista de fondo, que es lo que realmente nos debería importar. De hecho desde los mínimos de 2011 el título presenta impecables mínimos y máximos crecientes de medio y de largo plazo. Muchas gracias por sus palabras, es vd. muy amable.

Gráfico diario de Faes Farma

Hola, muy buenos días. Quería saber qué previsión tenéis para ArcelorMittal. Un saludo y gracias. JG.P.

Estimado lector, buenas tardes.

--AMPLIANDO--

Buenas, Sr. Rodríguez. Tengo acciones de Sabadell a 0,38 euros y de CIE Automotive a 17,30 euros. No tengo prisa en vender, voy a largo plazo. Sin embargo, ¿qué expectativas tiene para los valores este nuevo año? Gracias por esta sección que nunca me pierdo. Saludos. J.RH.

Apreciado inversor, buenas tardes.

--AMPLIANDO--

Hola, buenos días. Tengo acciones de Ferrari a 175 euros. ¿Le sigue gustando? ¿Todavía le queda recorrido? Un saludo desde Burgos. E.P.

Estimado inversor, buenas tardes.

--AMPLIANDO--

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.