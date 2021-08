A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Zoom Video, IAG, Ence, RWE, STMicroelectronics, Unibail-Rodamco, Global Dominion y Ezentis.

Estimado Sr. José María. Tengo acciones de Zoom compradas a 528 dólares. Me sabe mal vender perdiendo tanto, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué me aconseja? Leo cada día sus acertados comentarios que agradezco. Muchas gracias. JL.M.

Apreciado lector, buenas tardes. El problema es que vd. compró Zoom Video cerca de los máximos históricos y luego llegó la corrección. Y a pesar de esta el valor sigue siendo alcista a día de hoy en términos de medio y de largo plazo, que es lo realmente importante en este momento. Eso sí, es vital que el soporte que tiene en los mínimos anuales, los mínimos de mayo (273) aguante en todo momento. Por lo demás, vamos a darle tiempo al valor. Este superó a mediados de junio la parte alta del canal bajista de los últimos meses y ahora no descarto que se adentre en un amplio lateral durante bastante tiempo, consolidando así las importantes subidas previas. Y poco más. Del mismo modo tampoco creo que se vaya a dirigir a la zona de máximos de manera tan rápida.

Gráfico diario de Zoom Video

En términos de corto plazo el valor tiene soporte en los 343,80 euros y los mínimos de mayo, mientras que por el lado de las resistencias tenemos los máximos de julio (406,48), los 450 dólares (máximos de febrero), así como los huecos bajistas de noviembre y de diciembre que dejó durante la fase correctiva. Gracias a usted, un saludo.

Hola. Me gustaría un análisis de IAG y de Ence. Muchas gracias. E.A.

Estimada inversora, buenas tardes. IAG lo analizamos el viernes pasado (puede leerlo aquí). A pesar de las subidas de este lunes el valor sigue en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 1,8150 euros y la resistencia de los 2,29 euros. Figura de vuelta de las últimas caídas no tenemos a día de hoy. Tan solo se ha cumplido al céntimo la proyección de caída del triángulo que a finales de junio rompía a la baja. Es un valor complicado en este momento, pues no se observa ningún tipo de patrón reconocible y además en los últimos días está siempre entre los que más suben y los que más caen. Sin ningún rumbo fijo. En el mejor de los casos hablaríamos de un errático movimiento lateral.

Gráfico diario de IAG

En cuanto a Ence este se ha frenado justo a las puertas de la resistencia que tiene en el hueco bajista que el valor dejó durante la fuerte caída a mediados de julio en los 2,92 euros. Tiene como soportes los 2,42 euros (mínimos de la última caída), así como el hueco alcista de la sesión del 13 de noviembre en los 2,26 euros. Este imponente hueco se rellenó al 50% y ahí llegó el rebote. La estrategia óptima en este momento en Ence pasa por abrir largos en los niveles de precio más cercanos a este hueco con ‘stop loss’ en el propio ‘gap’ (en precios de cierre). Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Ence

Buenos días. ¿Qué opina el señor analista sobre RWE? Gracias. M.SS.

Apreciado lector, buenas tardes. El gráfico de RWE habla por sí solo. Lo que tenemos es un canal alcista de manual, de libro, desde los mínimos históricos de 2015. Es un claro mantener por cuanto desde entonces es alcista. Pero si tuviera que intentarlo de nuevo al alza lo haría en la medida de lo posible en los niveles de precio más cercanos posibles a la base del canal, ahora en los aproximadamente 25,50 euros. Este nivel se corresponde con la base del canal que como ya sabemos es por definición zona de soporte. La operativa en los últimos años se limita a comprar en la base del canal y cerrar los largos en la parte alta del mismo, por definición resistencia. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de RWE

Buenos días, José María, soy un lector asiduo a sus análisis y tomo bastante decisiones en base a los mismos. Quería que analizara, si puede, STMicroelectronics y Unibail. Gracias por anticipado. R.BR.

Estimado inversor, buenas tardes. STM ha perforado recientemente resistencias y ahora le tenemos a las puertas de otra: los máximos anuales en los 35,91 dólares. La tendencia de este valor, así como la del sector en el que está, el de los fabricantes de 'chips' y semiconductores, no es claramente alcista. Incluso se diría que lo que tenemos delante es un gran suelo redondeado, pauta que si se cumple como parece le terminará proyectando a los máximos históricos que alcanzó en el año 2000 en la zona de los aprox. 77 euros, con sus lógicas correcciones contra tendencia por el camino claro está. Este sector sigue exultante al igual que casi todos sus componentes. Es un claro mantener en cartera sin ningún tipo de problema.

Gráfico semanal de STMicroelectronics

Por otro lado, Unibail-Rodamco se encuentra encajado dentro de un impecable canal alcista desde finales del año pasado y recientemente ha encontrado apoyo en la base de mismo, por definición soporte. Lo que deja la puerta abierta a que este se dirija de nuevo a la parte alta del canal. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos los máximos anuales (85,65), el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 98,82 euros y la directriz bajista de los últimos años, que en este momento pasa por los aproximadamente 100 euros. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Unibail-Rodamco

Buenos días, Sr. Rodriguez. Me gustaría que analizara Ezentis y Dominion. Son dos valores que me gustan a largo plazo. No sé cómo los verá usted. Gracias de antemano y reciba un cordial saludo. L.M.

Apreciado lector, buenas tardes. Ezentis es uno de esos valores que no me gustan, no me dicen nada de nada. Simplemente, el último rebote se ha agotado justo en la clavicular (resistencia) de lo que en su día fue un 'cabeza y hombros' cuya proyección de caída se cumplió al céntimo. Además, tenemos el valor en zona de nadie, a medio camino entre el soporte de los 0,2130 euros y la resistencia de los 0,4765 euros. Todo lo que suceda dentro de este rango de precios carecerá de implicaciones de ningún tipo. Y todo lo anterior dentro de una clara tendencia bajista de fondo o primaria.

Gráfico semanal de Ezentis

En cuanto a Global Dominion le tenemos en un momento de mercado interesante, justo tratando de reestructurarse al alza de nuevo desde lo que parece querer se la base (soporte) de un potencial canal alcista. O dicho con otras palabras, desde la recta soporte que une los mínimos crecientes de marzo y octubre de 2020 y del pasado mes de julio. Ahí tenemos lo que parece ser una directriz alcista (soporte dinámico). Por arriba, por el lado de las resistencias, la más importante la tenemos en los máximos históricos en los 5,16 euros. Esto es un 12% por encima de los niveles actuales. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Global Dominion

