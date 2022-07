A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, pone bajo la lupa a Inmobiliaria Colonial, Viscofan, ArcelorMittal, Sabadell, Dow Jones, Tesla, Acerinox y Grifols.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Marcos S. Buenos días Sr Nuez. ¿Qué la parece Inmobiliaria Colonial? ¿Sería buen momento para posicionarse en Viscofan? Gracias.

Inmobiliaria Colonial ha rebotado en las últimas semanas, si bien estas subidas no le han servido para mejorar su complicado aspecto técnico. La compañía aún se encuentra muy lejos del primer nivel de resistencia que presenta en los 6,649 euros. Mientras que se encuentre cotizando por debajo de este nivel de precios no apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza. A día de hoy, lo más probable es que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que dibujara a comienzos de mes en los 5,694 euros. Ojo, que si pierde este nivel de demanda podríamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 5,42 euros, mínimos de 2020.

Viscofan ha experimentado un excelente comportamiento técnico desde mediados del mes de mayo. En este periodo de tiempo se ha revalorizado un 20%, lo que no sólo ha catapultado a su cotización por encima de la media de 200 sesiones sino que ha perforado todas las resistencias hasta acercarse al nivel clave de los 59,37 euros. A corto plazo lo más aconsejable es mantenerse al margen, ya que lo más normal es que con los importantes niveles de sobrecompra que vemos en su serie de diaria de precios terminemos viendo un alto en el camino. Si quiere posicionarse en la compañía yo me esperaría a una vuelta a las inmediaciones de los 54-55 euros para posicionarnos con menos riesgos.

Sebastián N. Buenos días Don César. ¿Cree que es buen momento para posicionarse en ArcelorMittal tras presentar resultados? ¿Y en Sabadell? Gracias.

Buenos días Sebastián. ArcelorMittal sube con fuerza tras presentar un resultado récord y ganar un 28% más en el primer semestre. No obstante, la compañía ofrece un complicado aspecto técnico. Si consigue confirmar la superación de la resistencia de los 23,72 euros, es probable que podamos acabar viendo una extensión del rebote del corto plazo hasta los máximos del gap bajista que se dejara el pasado 22 de junio en los 24,83 euros. Ojo que se trata, por el momento, sólo de un rebote y es que para confirmar un cambio de tendencia debería subir cerca de un 20% desde los precios actuales y conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. Si no fuera para un rebote yo no me interesaría por valor por el momento.

Sabadell reacciona bien a la presentación de resultados tras aumentar en un 78% su beneficio en el primer semestre. El banco lucha por subirse por encima de la media de 200 sesiones, promedio que coincide con la resistencia de los 0,70 euros. Si consiguiera subirse por encima de estos precios no descartamos una vuelta a la senda alcista, si bien para una mayor confirmación esperaría a un cierre por encima de los 0,75 euros.

Rubén G. Buenos días. Mi pregunta es sobre el Dow Jones. ¿Hasta donde podría rebotar? ¿Qué niveles debería superar para volver a la senda alcista? ¿Cuándo tomaría posiciones usted en Tesla? Saludos.

El Dow Jones se encuentra en pleno rebote técnico tras conseguir superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 31.885 puntos. Una vez cubierto el hueco bajista del 10 de junio parece muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los 33,272 puntos. Para confirmar un cambio de tendencia deberíamos esperar a un cierre por encima de los 34.000 puntos, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Tesla ha mejorado su aspecto técnico al conseguir superar, en las últimas jornadas, la resistencia de los 792,63 dólares. Las subidas de este miércoles le permiten dar forma a un pull back a estos precios. A corto plazo esperamos subidas en la compañía del Nasdaq, aunque yo sólo volvería a interesarme por ella si consiguiera subirse por encima de los 900 dólares, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Paco C. Buenos días Don César. Me gustaría, si es tan amable, que me diera su opinión sobre Acerinox y Grifols.

Buenos días Paco. Grifols acaba de presentar unos malos resultados y cae con fuerza. La compañía podría estar dando forma a un throw back a la media de 200 sesiones y tiene todo el aspecto técnico para que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta los mínimos anuales que presenta en los 14,10 euros. A día de hoy lo más sensato sería mantenerse al margen. Yo no me interesaría por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 17 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.

Por el contrarío Acerinox ha logrado el mejor beneficio semestral de su historia. Esto le ha servido para superar la resistencia de los 9 euros, aunque su aspecto técnico sigue siendo complicado. La compañía podría estar dando forma a un pull back a los 9 euros y lo que es peor, es que podría estar confirmando un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Si no fuera para un rebote no me interesaría por la compañía hasta que por lo menos consiga volver a subirse por encima de los 10 euros, precios muy alejados de los actuales.

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Vortex Solutions no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente de que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.