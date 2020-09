A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza ACS, Ence, Duro Felguera, S&P 500, Peugeot, Lleida.net, Amazon y Cellnex.

Muy buenos días. Lo primero agradecerle su labor de análisis. Mi pregunta es por ACS y Ence. ¿Pueden ser buenas opciones para el medio-largo plazo? Muchas gracias. F.B.

Estimado lector, buenas tardes. ACS es un título que a día de hoy se puede mantener en cartera, con la mirada puesta en el soporte de los 19,13 euros (último mínimo creciente). La perforación de este dejaría la puerta abierta a la posibilidad de una corrección mayor, por cuanto el precio estaría dando forma a un pequeño ‘cabeza y hombros’. Por arriba, por el lado de las resistencias, el título presenta una en los 25,60 euros. Y por encima tenemos la directriz bajista, en los 28,60 euros. En términos de medio y de largo plazo puede decirse que en este momento la tendencia es más bien lateral. Lo que tampoco está mal teniendo en cuenta que el grueso de nuestro mercado presenta una clara tendencia bajista de fondo.

En cuanto a Ence el precio sigue encajado dentro de un canal bajista de libro. Además de la importante resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de los 3,25 euros. Hueco bajista que se ha rellenado en varias ocasiones en los últimos meses pero que todavía no se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Solo cuando este hueco se cierre comenzaremos a mirar al título con otros ojos. Mientras tanto, al margen. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, ¿podría indicarnos si existe una figura de banderín en las acciones de Duro Felguera? ¿Y cómo ve la entrada del Estado en el capital? Muchas gracias. J.M.

Apreciado inversor, buenas tardes. Como analista técnico me limito a analizar el precio, que a su vez recoge toda la información de la que dispone el mercado. No veo el banderín que comenta en Duro Felguera, si acaso sería más bien una bandera. En cualquier caso, estamos hablando de un movimiento lateral-bajista que, a priori, sirve para drenar/ajustar proporcionalmente las importantes subidas previas, de casi el 500%. Acción-fase de reacción. Le invito a que lea aquí el análisis que este jueves realizamos sobre la compañía. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, José María. Mi pregunta es sobre el S&P 500. ¿Es posible que pudiera estar dando forma a una figura de diamante en grafico semanal? Muchas gracias, un saludo O.F.

Estimado lector, buenas tardes. No, no tenemos figura en diamante de ningún tipo. Este tipo de figuras, de distribución (y por lo tanto de implicaciones bajistas) se da muy pocas veces en el mercado. No es fácil verla. Pero digamos que al final de trata de un amplio lateral que se rompe a la baja. Y tras superar recientemente el S&P 500 los máximos anuales e históricos esta quedaría invalidada. Al contrario, estamos en un índice en subida libre absoluta, con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente en dicha situación. Por supuesto que tiene que venir alguna corrección en algún momento. Pero esta será una simple fase de reacción/ajuste proporcional de las subidas previas y siempre dentro de una impecable tendencia alcista de fondo o primaria. Muchas gracias a usted, un saludo.

Apreciado José María. Soy seguidor de sus consultorios. ¿Qué le parece invertir en Peugeot? Muy amable. Saludos cordiales. I.M.

Apreciado inversor, buenas tardes. Peugeot no es un título que me guste especialmente a día de hoy, ya que en el mejor de los casos estaríamos hablando de un título lateral. Aunque en el corto plazo estaremos atentos a la importante resistencia que presenta en el hueco bajista semanal de los 16,15 euros. Hueco que se ha rellenado pero que no se ha cerrado, o lo que es lo mismo anulado. Cerrarlo sería una interesante señal de fortaleza de corto plazo, qué duda cabe. El sector de los coches sigue muy tocado, excepto para dos valores que son muy alcistas en tendencia: Tesla y Ferrari. Un saludo, caballero.

Buenos días, Sr Rodríguez. Me gustaría preguntarle por Lleidanetworks (LLN) compradas a 4,10 euros. ¿Qué recomendación le merece el título a corto plazo? Gracias de antemano. J.B.

Estimado lector, buenas tardes. He de reconocerle que no conocía este título. Nunca me he fijado en él. Pero Lleidanetworks es claramente alcista. Lo que no quita para que en algún momento pueda apoyarse en la que es la directriz alcista que en este momento pasa por los aproximadamente cinco euros. Pero es un soporte dinámico, es decir, cada día que pasa el soporte se incrementa. En cualquier caso, es un valor alcista que es lo realmente importante. Lo único que no termina de gustar es que es un valor bastante estrecho. Poco líquido, lo que siempre puede dificultar las entradas y salidas en el título. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días. Nos gustaría incrementar posiciones en valores alcistas como Amazon y Cellnex para el medio y largo plazo. ¿Qué nos sugiere? Muchas gracias. J.T.

Apreciados inversores, buenas tardes. Cellnex es un título que analizamos en el consultorio de este miércoles y por lo tanto todo sigue igual, no hay cambios respecto a lo que ya comentamos. De este título siempre digo lo mismo, que es aburridamente alcista. Sube de manera lenta, pero continuada. Sin dejarnos claras zonas de soporte/resistencia más allá de los mínimos/máximos crecientes de corto plazo. Sigue siendo un claro mantener en cartera, con un primer soporte en el último mínimo creciente (50,74) y por lo tanto en la medida en que este se perfore no tendremos la más mínima señal de debilidad en el título, ni siquiera de corto plazo.

Y en cuanto a Amazon, el problema es que aun cuando corrigiera hacia la zona de soporte de los $2.000, seguiría siendo igual de alcista en términos de medio y de largo plazo. O dicho con otras palabras, si entro alcista en el título, ¿dónde coloco el ‘stop’ sin que para ello una potencial e importante caída de la acción le haga que deje de ser alcista. Este nivel estaría muy lejos. Es decir, si entro alcista ahora debo saber colocar un ‘stop loss’ de lo más generoso. De hecho la directriz alcista de largo plazo, con tres puntos de tangencia, pasa en este momento por el entorno de los $2.000. Muchas gracias a usted, un saludo.

