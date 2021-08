A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza el Nikkei 225, LVMH, CaixaBank, Micron Technology, Cellnex, Acerinox, Alibaba y Tesla.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días. Acabo de invertir un capital importante en fondos que invierten en renta variable de Japón. Es una inversión a largo plazo (mínimo 5 años). ¿Qué opina al respecto? Muchas gracias por esta sección, que intento leer siempre que puedo. Un saludo y espero que haya disfrutado del verano. I.M.

Estimado inversor, buenas tardes. El Nikkei 225 se está desplazando en los últimos meses dentro de un canal bajista bastante claro. Dentro de un típico movimiento de consolidación (fase de reacción) proporcional a las importantes subidas previas. Como principal zona de soporte tenemos los 24.000 puntos, antes resistencia. Y como resistencias tenemos, sobre todo, los máximos anuales (30.700) y por encima ya no hay nada realmente importante hasta los máximos históricos en los aprox. 39.000 puntos. Muy mal se le tienen que dar las cosas para no poner rumbo hacia máximos históricos en los próximos meses. El índice de la bolsa japonesa me gusta, me da muy buenas sensaciones.

Gráfico semanal del Nikkei 225

Buenas, José María. Me perdí el ‘rally’ de LVMH desde principios de año. ¿Cree que es momento de subirse de nuevo al tren después de las últimas correcciones? ¿O todavía es pronto? Saludos y gracias. V.

Apreciada lectora, buenas tardes. LVMH es el típico ejemplo de que un título puede caer con fuerza sin dejar de ser alcista en términos de medio y de largo plazo. Acción-fase de reacción se llama. En este momento el soporte más importante lo tiene en el hueco alcista de los 594,80 euros (sesión del 14 de abril) y por encima tenemos la resistencia de los 655 euros (hueco bajista del 19 de agosto). A priori parece que toda corrección hacia el hueco alcista mencionado, de producirse, puede ser un nivel de entrada de lo más interesante en términos de medio plazo. Cerrar el ‘gap’ bajista sería una importante señal de renovada fortaleza en el título. Pero sí, el título es alcista sin ningún tipo de dudas en términos de medio y de largo plazo y por lo tanto las importantes correcciones de los últimos tiempos pueden terminar demostrando ser muy buenas oportunidades de compra. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de LVMH

Buenos días, José María. Me gustaría comprar acciones de CaixaBank. ¿Cree que después de estas caídas es buen momento para entrar? Por otro lado, compré acciones de Micron Technology en la cresta de la ola, a 96 dólares. Es un “empresón”. ¿Cuál es su análisis técnico? ¿Ve más recomendable promediar o vender y fijarse en otros valores? Un saludo. D.A.

Estimado inversor, buenas tardes. Los títulos de CaixaBank parecen estar dando forma a un pequeño triángulo de continuidad alcista, con objetivo de subida en la resistencia que tiene en los máximos anuales (2,87). Por encima la siguiente zona de control la tenemos en el hueco bajista de los 3,03 euros (sesión del 1 de febrero de 2019). Con todo, me quedo con el hecho de que la última corrección se ha frenado al céntimo en el soporte de los 2,35 euros (antes resistencia). O lo que es lo mismo los máximos de enero de este año han actuado como soporte en dos ocasiones a lo largo del este año, concretamente en marzo y en julio.

Gráfico diario de CaixaBank

En cuanto a Micron Technology...

Gráfico semanal de Micron Technology

Buenos días, José María. Gracias de antemano por sus análisis, quisiera saber la situación de Cellnex y de Acerinox a medio-largo plazo, con principales soportes y resistencias. Muchas gracias y un saludo. R.L.

Apreciado lector, buenas tardes. Cellnex...

Gráfico diario de Cellnex

En cuanto a Acerinox...

Gráfico semanal de Acerinox

Buenos días. Agradecería analizara el aspecto técnico de Alibaba, acción muy castigada en los últimos tiempos y Tesla. No estoy dentro de ninguna de los dos. Gracias de antemano y reciba un cordial saludo. S.

Estimado inversor, buenas tardes. Tesla...

Gráfico diario de Tesla

Por último, en cuanto a Alibaba...

Gráfico semanal de Alibaba

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.