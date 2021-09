La semana pasada hicimos referencia en un par de ocasiones al importante soporte que el futuro del bitcoin tenía en el rango de los 41.000-41.500 dólares. Soporte que, contra todo pronóstico, ha conseguido mantener el tipo en todo momento.

Análisis Técnico FUTURO GIRO ALCISTA EN SOBREVENTA S1 40.085 R1 48600 R2 53125 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

El Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) renovó el pasado viernes su envite contra cualquier actividad relacionada con las criptomonedas, en un nuevo y duro golpe del regulador monetario chino a la industria de los criptoactivos. En un comunicado, calificó de ilegales todas las actividades con monedas digitales y prometió tomar medidas enérgicas contra el mercado, incluso contra las plataformas de compraventa que se ubiquen en el extranjero.

Sin embargo y por más que se escriba en multitud de medios el efecto sobre el precio del bitcoin fue casi nulo. Cierto es que en ese momento el precio pasó de los 43.000 dólares a los 40.855 puntos en un par de horas. Pero no nos llevemos a engaño porque el bitcoin se mueve así cada día sin necesidad de que haya noticias detrás. Es muy fácil justificar los movimiento por parte del precio en cualquier momento, y no me refiero solo al bitcoin, me refiero a todo subyacente cotizado en un mercado abierto. Siempre hay noticias de todo tipo para justificar los movimientos del mercado y con el bitcoin, que por definición es especialmente volátil, no iba a ser distinto.

Técnicamente, el movimiento es claro. El mínimo de la vela de este viernes en el bitcoin le llevó a marcar precio en los 40.855 puntos, colocándose por encima del mínimo previo, en los 40.085 puntos. Es decir, a pesar de la noticia, teóricamente tan mala procediente de China, el precio no llegó a marcar un nuevo mínimo decreciente. Y así no se cae. De manera que lo que tenemos es un importante soporte en los 41.000-41.500 puntos, antes resistencia, del que hablamos largo y tendido la semana pasada. Personalmente sigo siendo muy optimista con el bitcoin en la medida en que el precio no cierre por debajo de los 40.000 dólares.

Ahora vamos a ver si este es capaz de batir la resistencia de los 45.115 dólares y por encima ya no hay nada hasta los 48.600 dólares, los 53.125 (máximos de septiembre) y por encima los máximos anuales e históricos en los 65.520 dólares.