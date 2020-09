BBVA se acaba de llevar por delante el soporte de los 2,42 euros, los mínimos de marzo y lo único que le puede salvar es el hecho de que tiene un soporte de mayor envergadura a la vuelta de la esquina.

Análisis Técnico VALORES EN TENDENCIA BAJISTA S1 2.33 R1 2.63 R2 2.80 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Las importantes subidas en los títulos de BBVA le están haciendo recuperar la zona de soporte que recientemente acababa de perforar, en los mínimos de marzo. Y es que como se puede observar tenemos otro soporte clave, critico me atrevería a decir, en los mínimos de 2009, en los 2,335 euros. Y por debajo no vemos soporte alguno hasta niveles muy inferiores. Tan bajos que no tiene sentido, si quiera, mencionarlos. Pero no está todo perdido y vamos a ver cómo termina la semana, ya que cabe la posibilidad de que al final no se confirme la perforación de los mínimos anuales y la dilatación a la baja por parte del precio sirva para construir potenciales divergencias alcistas semanales. Que no es poca cosa. Del mismo modo, por encima de los 3,65 euros tendríamos figura de vuelta al alza.