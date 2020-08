La última semana del mes de julio ha dejado tocado al mercado, o mejor dicho a nuestro Ibex. Mientras tanto nuestros vecinos europeos siguen aguantando el tipo, sin alejarse mucho de los máximos que se alcanzaron hace un par de semanas.

Análisis Técnico SIN SEÑAL

El Ibex sigue haciendo aguas por todos los lados. Y es que uno de los otros dos grandes motores de nuestro selectivo, los bancos, no levantan cabeza. Inditex no consigue enderezar el rumbo y Telefónica no sabe hacer otra cosa que caer y caer. Digamos que los únicos que intentan tirar del carro son las ‘utilities’, con Iberdrola y Endesa a la cabeza. Pero milagros no pueden hacer. De ahí la enorme brecha entre nuestro Ibex y el resto de nuestros vecinos europeos. Y mejor no hablar si nos comparamos con Wall Street. Aunque, por otro lado, esto es algo que como ha hemos comentado en muchas ocasiones viene de muy muy lejos.

En realidad, uno ya está más que curado de espanto y sabemos lo que hay. Y lo peor es que no va a ir a mejor. De ahí el motivo por el que insisto tanto en que al mercado hemos de ir a comprar fortaleza, no debilidad. Y esta está, sobre todo, en el Dax y en Wall Street. De hecho, nuestro selectivo se encuentra a más de un 40% de los máximos anuales (10.100), mientras que el S&P 500 lo hace a solo un 2% de los niveles homólogos y el Dax a menos de un 10%. Referencias de control que, además, tanto en el Dax como en el S&P 500 también lo son históricos.

A continuación, analizamos el gráfico de los siguientes subyacentes:

SANTANDER

Los títulos del primer banco de nuestro país están jugando con fuego. ¿Por qué? Porque son varias las ocasiones en las que el título está poniendo a prueba la importante zona de soporte que presenta en los 1,77 euros: los mínimos de mayo y de 2009. Recientemente marcaba (intradía) un nuevo mínimo anual en los 1,7664 pero cerraba por encima. Es decir, el dinero está entrando por el momento entorno a dicha zona de control. De lo que se deduce que, un cierre semanal con holgura por debajo de este soporte, sería otra clara y preocupante señal de debilidad. Antesala de lo que probablemente termine siendo una vuelta a los mínimos de 2002, en los 1,50 euros.

Gráfico mensual de Santander de largo plazo

BBVA

La renovada debilidad del sector bancario, así como los nuevos mínimos de la lira turca han llevado a los títulos de BBVA a perforar con claridad la importante zona de soporte que presentaba en los 2,95-2,96 euros, ahora resistencia. De hecho el rebote de los últimos días se ha quedado muy por debajo de la nueva zona de resistencia de los 2,95 euros (throw back), lo que es una señal de debilidad adicional a tener en cuenta. Lo que está claro es que tenemos una importante zona de soporte en el rango de precios comprendido entre los 2,40-2,45 euros. O mejor dicho, es clave que dicha zona de soporte se respete en todo momento, pues lo siguiente sería un movimiento hacia los mínimos de 2009, en los 2,33 euros.

Hasta hace solo unas sesiones podíamos decir que la entidad vasca estaba aguantando el tipo mejor que la cántabra. Pero el deterioro del gráfico de los títulos de BBVA se está acelerando por días. La perforación de los mínimos de 2009 sería una fortísima señal de debilidad, pues realmente no se observan referencias de soporte hasta niveles de precio muy inferiores. Referencias impensables en este momento de mercado.

Gráfico diario de BBVA

EURO STOXX Banks

El índice bancario europeo ha perforado recientemente el soporte que tenía en los 60 puntos, de manera que volvemos a tener máximos y mínimos decrecientes de corto plazo. Y así no se sube. A pesar de que este índice ha rebotado casi un 50% desde los mínimos anuales e históricos de mayo (48,15) todo sigue encajando dentro de lo que es un simple rebote y poco más. Un rebote que se ha frenado en el nivel de ajuste/retroceso del 38,2% de toda la caída previa. Un retroceso del 50% le llevaría a la zona de los 75 puntos. Con todo, este índice cotiza en el momento actual a un 20% de los mínimos anuales, mientras que algunos de los bancos de nuestro país han vuelto al origen del movimiento o están cerca de los mismos. Curiosamente, es la gran banca (Santander y BBVA) la que está mostrándose más débil en las últimas semanas.