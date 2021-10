Como no puede ser de otra manera el gráfico del Dax y el del futuro del índice son un calco el uno del otro. Y los dos subyacentes están llevándose por delante en este momento la importante zona de soporte de los 15.000 puntos. Soporte al que hemos hecho referencia en varias ocasiones en los últimos tiempos.

Análisis Técnico HOMBRO CABEZA HOMBRO S1 14100 S2 13300 R1 15000 R2 15750 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Lo que nos está dibujando el futuro del Dax en este momento es una figura de implicaciones bajistas conocida como 'cabeza y hombros'. Pauta que en teoría quedaría confirmada con la perforación, con holgura y en precios de cierre, del nivel de los 15.000 puntos. Este soporte es la clavicular de la formación correctiva y se consigue uniendo los mínimos de julio y de septiembre. Si finalmente se confirma le pérdida del soporte, la teoría reza que como mínimo debería caer lo que es la altura de la cabeza. Y esto le llevaría a la zona de los aproximadamente 14.000 puntos. Esto es, un 5-6% de caída adicional.

A pesar de lo sencillo que a priori parece la operativa con este tipo de figuras, que por lo general son bastante fiables, no es fácil. Y no lo es porque a pesar de que el 'feeling' en este momento sugiere fuertes caídas, los precios raramente se dirigen de manera vertical hacia el objetivo de caída de la formación. Suelen producirse importantes rebotes contra tendencia de corto plazo que pueden terminar sacando del mercado incluso a los bajistas. De hecho, no podemos descartar un rebote de corto plazo en los próximos días hacia la que ahora es la nueva zona de resistencia, antes soporte, de los 15.000 puntos. Movimiento que encajaría a la perfección dentro de lo que es un 'pull back'.

Quiero decir con ello que todavía queda mucha tela que cortar. Si finalmente la figura se confirma podemos decir que el sesgo correctivo de corto plazo se está acelerando, pero muy probablemente asistiremos a importantes rebotes entre medias de la caída. El objetivo de caída en la zona de los 14.000 puntos es una proyección mínima teórica aproximada, nada más.

Y si miráramos todo en perspectiva, lo cierto es que tampoco habría pasado nada realmente importante. Pues a pesar de la corrección que ya llevamos en el cuerpo el Dax habría corregido poco más del 38,2% de toda la subida desde los mínimos de hace un año. De hecho, un ajuste del 50% de toda la subida previa llevaría al índice de la 'locomotora europea' a buscar niveles de precio cercanos a los 13.600-13.700 puntos. Vamos a ver qué nos depara el cierre de la vela este miércoles porque todavía puede pasar de todo. No sería la primera vez ni la última en la que una vez Wall Street abre sus puertas, entra dinero en el mercado al rescate de las cotizaciones y todo queda en un susto. Barriendo a los cortos (bajistas).