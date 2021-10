A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza BioMarin Pharmaceutical, Coinbase, Sabadell, Mapfre, ING, ACS, Endesa y Schneider Electric.

Hola, buenos días. Felicitarle por sus análisis, los cuáles nos son de gran ayuda. Me gustaría que analizara si es posible BioMarin Pharmaceutical, para una posible entrada al valor. Gracias de antemano y saludos. R.S.

Estimado lector, buenos días. BioMarin Pharmaceutical es en este momento un valor sin tendencia, o mejor dicho desde agosto de 2020 le tenemos dentro de un lateral bastante sencillo de ver. Con soporte en la zona de los aproximadamente 74 dólares y resistencia en los 85 dólares (último máximo decreciente). El soporte es claro y no es otro que la recta que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde verano de 2020. El hecho de que el precio cotice cerca del mismo hacer que la ecuación rentabilidad-riesgo sea interesante por el lado largo (alcista) en los niveles de precio más cercanos posibles al nivel de los 74,25 dólares, con ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo de los 73,95 dólares (mínimos de agosto). Y objetivo de subida del potencial rebote en la zona de resistencia de los 85 dólares, donde tiene un reciente hueco bajista. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de BioMarin Pharmaceutical

Buenos días Sr. Rodríguez. Compré acciones de Coinbase el día después de los resultados a 279 dólares. ¿Qué opina sobre el valor? ¿Cree que ahora que el bitcoin ha despertado este se puede dirigir a los máximos del día de su estreno en la bolsa? Gracias y un saludo desde Garrucha. M.M.

Apreciada inversora, buenas tardes. El problema de Coinbase es que el precio al que cotiza está muy lejos de su precio de compra y ahora mismo no tiene sentido plantearse un movimiento de recuperación de los precios de tanta envergadura. Sin embargo, aquellos que no estén invertidos en el valor tienen, en teoría, una oportunidad interesante en lo que al corto plazo se refiere, pues existe una zona de soporte interesante en los aprox. 220 dólares: recta soporte dinámica que une todos y cada uno de los mínimos crecientes desde los mínimos históricos del pasado mes de mayo. Ahí, es compra de nuevo. Con ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo de los mínimos históricos ($208). Y para poder empezar a hablar de un cambio de tendencia al alza qué menos que batir la importante resistencia que tiene en los 280 dólares, los máximos de septiembre. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Coinbase

Hola, José María. Me gustaría que analizara Sabadell para entrar en los niveles actuales y pensando en el largo plazo (un par de años). ¿Le gusta esta opción? Soportes y resistencias a tener en cuenta, por favor. C.N.

Estimado lector, buenas tardes. De Sabadell hemos hablado largo y tendido en varias ocasiones en las últimas semanas. Es un valor que no me disgusta, pero abrir largos ahora se me antoja llegar un poco tarde al mercado. Sobre todo, porque ha ido dando numerosas señales de compra en el pasado. En cualquier caso, sigo pensando que el objetivo de subida del actual ‘rally’ lo tenemos en los niveles prepandemia, los máximos de principios de 2020 en los 1,06 euros. Me cuesta creer que el actual impulso alcista le lleve más allá. Lo ideal para entrar en el valor, hacerlo en los niveles de precio más cercanos posibles al nuevo soporte, antes resistencia, de la antigua directriz bajista. Un saludo.

Buenos días. Parece que Mapfre continúa con su cotización hacia arriba, de manera lenta pero segura. Me gustaría saber si, de cara a un año vista, el valor puede dar buenas alegrías, y los principales niveles de precios. Gracias. F.A.

Apreciado inversor, buenas tardes. Mapfre lo hemos analizado recientemente en esta sección y todo sigue exactamente igual. Es cierto que es un valor lento, pesado. Pero los mínimos y máximos crecientes se suceden una y otra vez y así no se cae. Más bien todo lo contrario. Sigo pensando que no parará hasta atacar la resistencia que tiene en el hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 en los 2,0840 euros y por encima la directriz bajista en los 2,25 euros. A día de hoy sigue siendo un claro mantener. Un saludo.

Buenos días. ¿Podría analizar el banco ING? Gracias. Saludos. P.BM.

Estimado lector, buenas tardes. ING ha superado recientemente la resistencia horizontal de los 12,14 euros (máximos de 2019) y puede decirse que ya no tiene nada realmente importante hasta los máximos de 2018 en los 16,70 euros. En torno a los 16 euros también presenta una potencia resistencia en lo que parece que puede ser una directriz bajista. Digamos que, en el rango de los 16-16,70 euros confluyen importantes niveles de resistencia para los títulos de la entidad financiera holandesa. Gracias a usted, un saludo.

Buenas noches, D. José María. Tengo liquidez y me planteo comprar algo, ¿qué le parece ACS y Endesa? Gracias y un saludo. C.HB.

Apreciada inversora, buenas tardes. ACS no lo veo. El gráfico no me dice nada. Este presenta un primer soporte en el nivel de los 20,55 euros (mínimos de julio) y resistencia en los 27-27,50 euros: los máximos de enero y de abril. Justo en este momento tenemos el título en zona de nadie y por lo tanto no tiene interés alguno. Ahora bien, por encima de la resistencia mencionada barajaríamos como escenario más probable un movimiento en busca de los máximos históricos en la zona de los aproximadamente 34 euros. Pero ahora mismo creo que es un título para ver desde la barrera.

En cuanto a Endesa, es cierto que figura de vuelta como tal no tenemos en este momento. Pero con todo y con eso me parece más interesante que ACS. ¿Por qué? Porque las fuertes caídas de las últimas semanas pueden haber encontrado un suelo en el nivel de soporte que le corresponde el nivel de ajuste/retroceso de entre el 50% y el 618% de toda la subida desde los mínimos de marzo de 2020. En torno a la zona de los 17 euros existe una zona de soporte (teóricamente) importante. Lo que unido a la extrema sobreventa semanal que presenta el valor quiero pensar que el riesgo de importantes caídas adicionales debería ser limitado. Por arriba, por el lado de las resistencias, tenemos la zona de los 19 euros. Muy probablemente además se dirija a dicho nivel de precios en el corto plazo, aunque solo fuera en concepto de ‘pull back’. Gracias a usted, un saludo.

Buenas tardes, me gustaría que el analista analizase esta compañía francesa Schneider Electric. ¿Cómo la ve para entrar después de las últimas caídas? Gracias. R.L.

Estimado lector, buenas tardes. Pues si hay que intentarlo en Schneider Electric en el corto plazo es ahora, justo en la base del canal alcista por el que se viene desplazando el título desde hace un año. Está en la base del canal, coincidiendo además con los máximos de abril (140 euros). Digamos que en la medida en que respete el soporte de los 140 euros en velas semanales, adelante con los largos. Gracias a usted, un saludo.

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.