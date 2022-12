Acciona Energía no termina de despegar y lleva ya varias semanas cotizando en las inmediaciones de la media de 200 sesiones.

Análisis Técnico REBOTE EN MEDIA DE REFERENCIA S1 35,34 S2 32 R1 35,38 R2 41,68

La proximidad de su cotización al soporte de los 35,34 euros nos hace estar muy pendientes de su abandono. Mucho cuidado con un cierre por debajo de estos niveles ya que confirmaría un cambio de tendencia y una caídas inmediatas hasta el nivel de los 32 euros.

A día de hoy lo más sensato sería mantenerse al margen y es que no volveremos a ver una señal de fortaleza mientras que no se anule la figura bajista que realizara nada más comenzar el mes de diciembre. Para ello debería cerrar por encima de los 38,56 euros, lo que a día de hoy no parece muy probable.