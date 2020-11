Aunque probablemente tendrá que esperar hasta el 20 de enero para ocupar el despacho oval, ya que Donald Trump no ha reconocido su derrota y ha anticipado una dura batalla legal hasta la fecha límite que establece el sistema electoral estadounidense para nombrar al nuevo presidente.

La victoria en Pensilvania, uno de los estados más reñidos, ha permitido a Biden superar los 270 votos electorales necesarios para convertirse en el 46º presidente de Estados Unidos. Biden va a pasar a la historia como el candidato demócrata más votado de la historia, después de superar a Barack Obama, debido a la alta participación en estos comicios, en los que el voto por correo ha sido decisivo para su victoria.

Las últimas informaciones indican que también ha sumado los seis votos electorales de Nevada. Así, ya no necesita los 15 delegados de Carolina del Norte ni los 16 de Georgia para ser el nuevo presidente electo de EEUU.

Pensilvania es un estado históricamente dominado por los demócratas. Sin embargo, en 2016 Donald Trump se impuso a Hillary Clinton por menos de un punto porcentual y ganó las elecciones. Ahora, ha sucedido lo contrario.

La victoria de Biden convierte a Kamala Harris en la primera vicepresidenta mujer del país. Harris, cuyos orígenes son indios y jamaicanos, ha dicho que "esta elección es mucho más que Joe Biden o yo. Se trata del alma de Estados Unidos y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos" ha declarado a través de su Twitter.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started. pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

El mismo canal que ha usado el presidente electo para celebrar su victoria. "América, me siento honrado de que me hayas elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo esto: Seré un presidente para todos los americanos, tanto si votaron por mí como si no. Mantendré la fe que han depositado en mí", ha celebrado Biden.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8