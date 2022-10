Nadie tiene la respuesta, pero hay tres condiciones que deben darse antes de que el mercado bajista llegue a su fin: -Recuperar la credibilidad fiscal. -Inversión de la curva de tipos reales (descontando la inflación). -Tasa positiva y en aumento de la liquidez.

A día de hoy todo gira alrededor de la inflación. El movimiento sísmico que se ha producido en los activos y en las divisas en todo el mundo se reduce al mayor banco central en una lucha feroz contra las subidas no fijadas de los precios. El resumen es que no veremos el fin del mercado bajista y a los activos de riesgo subir de manera sostenible hasta que la Reserva Federal haya conseguido reducir la inflación a unos niveles bajos, estables y fijos. Y no le fallará la mano para tomar todas las medidas necesarias para conseguirlo.

La causa última de la inflación actual se debe a los grandes déficits fiscales generados por una política monetaria excesivamente generosa en los años previos a la pandemia. La pandemia en sí y la guerra de Ucrania no fueron el punto de partida de las subidas de precios, se limitaron a agravar la tendencia subyacente ya existente en la inflación.

Si no existe la creencia que la deuda pública se va a contener, aparece lo que se conoce como subida estructural de la inflación porque cualquier ajuste monetario que haga un banco central provocará que el crecimiento económico decaiga y que la relación deuda PIB aumente.

Debido a esta falta de credibilidad fiscal, primera condición, los compradores de deuda asumen que la subida en la relación deuda/PIB debe corregirse por lo que esperarán una subida de la inflación.

La segunda condición, la inversión de la curva de tipos reales, que son aquellos que han descontado la inflación, históricamente ha marcado el punto de rebote del S&P. Para que esta curva se aplane se necesita que los tipos reales a corto plazo aumenten más rápido que los de largo plazo.

La última condición necesaria es la liquidez, que ha demostrado ser uno de los factores de crecimiento a medio plazo de las acciones.

Sin credibilidad fiscal, con la curva de tipos reales con una fuerte pendiente y creciendo y con la liquidez en situación muy negativa no se cumple ninguna de las condiciones para augurar un fin próximo del mercado bajista. Aunque todavía podemos sufrir una situación mucho peor, la realidad histórica del mercado americano nos hace ver que las bolsas mundiales en seguida ven la luz.