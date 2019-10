Zuckerberg, contra la rival de Trump en 2020: "Bajaremos al ring y pelereamos"

Elizabeth Warren ha iniciado una cruzada contra las empresas como Facebook

Mark Zuckerberg ha sido pillado. El CEO y fundador de Facebook es el protagonista de una grabación filtrada sobre una reunión de su compañía celebrada el pasado mes de julio y publicada por 'The Verge'. Ante una posible victoria de la demócrata Elizabeth Warren en las elecciones de 2020, Zuckerberg asegura que "hay que bajar al ring" y pelear.

"Elizabeth Warren quiere acabar con las grandes compañías", alerta Zuckerberg. "Todos nos veremos ante un conflicto legal si es elegida presidente y apuesto a que lo ganaremos porque si alguien amenaza algo que es tan existencial bajas y peleas", apostilla con cierta agresividad el CEO de la popular red social.

Zuckerberg continúa afirmando que "ir contra compañías como Facebook, Google o Amazon no va a resolver los problemas y no hace menos posible la interferencia en las elecciones". Luego, suaviza su discurso: "No quiero poner una gran demanda contra nuestro Gobierno, queremos trabajar con él y hacer cosas nuevas, pero...".

¿Qué quiere hacer Warren? El programa electoral de la demócrata pasa por ir contra las grandes compañías que "controlan cada vez más nuestras vidas digitales". Por ello, propone que la Casa Blanca debe "acabar con los monopolios y fomentar la competitividad del mercado".

La demócrata ha vuelto a poner el dedo en la llaga este martes. Precisamente, a través de una de esos colosos digitales contra los que ha iniciado su particular cruzada.

"Sería un asco no arreglar un sistema corrupto que permite a gigantes como Facebook llevar a cabo prácticas de anticompetencia ilegales, pisoteando la privacidad del consumidor y abdicando reiteradamente de su responsabilidad de proteger nuestra democracia", afirma.