Muere Chicho Ibáñez Serrador a los 83 años tras ser ingresado de urgencia

El creador del 'Un, dos, tres' e 'Historias para no dormir' ha fallecido en Madrid

Narciso "Chicho" Ibáñez Serrador ha fallecido en Madrid a los 83 años, según han confirmado TVE después de haber sido ingresado este viernes en el hospital.

El director de cine y televisión padecía una enfermedad degenerativa y su salud había empeorado en los últimos días, según fuentes familiares.

De origen uruguayo nacionalizado español, además de actor, escritor y guionista, Chicho fue el creador del mítico concurso de televisión “Un, dos, tres...responda otra vez” y de películas de culto del cine de género como “¿Quién puede matar a un niño?”.

Fue galardonado con el Goya de Honor 2019 por su contribución a popularizar el cine de terror y fantástico en España. En la entrega de este galardón, celebrada el pasado 14 de febrero, aseguró que "siempre me he negado a ese título de maestro, porque me parecía excesivo".

El pasado 4 de junio la Filmoteca de Barcelona le rendía homenaje en un acto al que no pudo acudir por su delicado estado de salud.