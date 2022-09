Se trata del primer Gran Slam que gana Carlos Alcaraz, quien ha recibido multitud de felicitaciones, empezando por la de Rafa Nada, que pasa ahora a ser el número tres del mundo.

Felicidades @carlosalcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más! 👏🏻 Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha felicitado al tenista.

Alcaraz se ha mostrado eufórico ante este logro. "Soñé con esto desde que era un niño", declaró en la ceremonia de entrega del trofeo. "Ha sido un trabajo muy muy duro con mi familia y mi equipo, tengo 19 años y las decisiones importantes las tomo con ellos", añadió.

I'm lost for words at right now! 🏆 I just want to keep dreaming!



📸 Getty Images pic.twitter.com/IyQXjvgamY