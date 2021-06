El fin de la mascarilla en exteriores podría estar más cerca de lo que se piensa. Después de que Castilla-La Mancha haya anunciado que suprimirá la obligatoriedad de su uso en espacios abiertos antes de julio y de que la Comunidad de Madrid y Galicia hayan dicho que también están valorando esa posibilidad, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado que es "factible" que esa medida pueda llegar para mediados o finales de julio en todo el país, siempre y cuando siga el buen ritmo de la campaña de vacunación y los contagios se mantengan bajo control.

"Muy probablemente, casi con seguridad, a finales de julio la mascarilla no será necesaria en lugares abiertos", dijo el epidemiólogo en la rueda de prensa que ofreció este lunes para informar de la evolución de la pandemia de Covid-19. Como aseguró, si la evolución de la transmisión del coronavirus es homogénea en España, es "comprensible" que esta medida se lleve a cabo a nivel nacional y no por comunidades autónomas.

Aunque para ello será necesario modificar la ley. "Vamos a tener que ir progresivamente modificando la obligación de uso de las mascarillas y eso es algo en lo que estamos trabajando. Es posible que alcancemos el objetivo de tener vacunada al 70% de la población en verano y es posible que antes de alcanzarlo se llegue al acuerdo de no hacer obligatorio el uso de las mascarillas en algunos lugares abiertos", remarcó Simón.

No obstante, explicó que no se trataría de "retirar" por completo su uso, sino de "modificar" la obligatoriedad, algo para la que todavía no hay fecha concreta y para lo que será necesario cambiar la ley. "Eso no se hace en 24 horas", comentó sobre el proceso para elaborar y tramitar la nueva norma.

En cualquier caso, insistió en que es una medida que se debería valorar y aplicar a nivel nacional conforme avance de la vacunación y teniendo en cuenta circunstancias como los grupos más vacunados, las residencias, etc. Dependerá también de que la situación epidemiológica sea homogénea en todo el territorio. Si la pandemia evoluciona de forma "radicalmente diferente" entre las autonomías, "habrá que replanteárselo".

Y es que, remarcó, es una decisión que no se debe tomar a la ligera. El paso será posible "si la gente es consciente de que todavía hay que respetar algunas medidas" y "hacemos lo que tenemos que hacer".