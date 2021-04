Así lo ha declarado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en una comparecencia sin preguntas. Según ha explicado, Pfizer y BioNTech adelantarán una entrega de dosis prevista para el cuarto trimestre, lo que supone todo un soplo de aire fresco en un momento en el que las malas noticias parecían multiplicarse y amenazaban con frenar el ritmo de vacunación justo cuando empezaba a coger carrerilla.

El anuncio se ha producido después de que la compañía estadounidense Johnson & Johnson haya pausado las entregas de sus dosis a la UE para analizar los posibles vínculos de unos pocos casos de trombos en personas vacunadas (seis entre 6,8 millones de personas a las que se les ha inoculado este compuesto), lo que se ha sumado a las dudas y retrasos del fármaco británico de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

"Hemos llegado a un acuerdo con BioNTech-Pfizer para, una vez más, acelerar las entregas de vacunas: 50 millones de dosis serán entregadas en el segundo trimestre, empezando en abril", ha remarcado Von der Leyen.

Las entregas permitirán incrementar un 25% a partir de abril el suministro de ese fármaco a los Veintisiete. La presidenta de la Comisión ha aprovechado también para recordar que este miércoles se han alcanzado las "100 millones de vacunaciones en la UE, una cuarta parte con dos dosis", lo que ha definido como "un hito del que podemos estar orgullosos". Según ha indicado, el club comunitario está "acelerando el suministro de vacunas" y en la UE "no escatimamos esfuerzos para que los europeos puedan ser vacunados lo más rápido posible".

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!



We are also accelerating the delivery of vaccines.



We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

https://t.co/eK09vYhcnG