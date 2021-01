El Ministerio de Sanidad ha anunciado 44.357 nuevos contagiados de coronavirus y 404 fallecidos, llegando así al récord en un solo día de pandemia. Los casos aumentan rápidamente cada semana, son más de 8.000 contagiados registrados este jueves en comparación con la semana anterior.

En total, son 2.456.675 casos de Covid en España desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada se sitúa en 795 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, frente a 736 ayer.

Respecto a las Comunidades Autónomas, Castilla y León y Andalucía siguen insistiendo a los ciudadanos en extremar las precauciones para evitar la extensión de la pandemia y piden no salir a la calle más allá de las 20.00 horas. En este sentido, después de que el Gobierno central rechazara la solicitud de ampliar el toque de queda, Francisco Igea, el vicepresidente castellanoleonés, ha instado a “una revolución ciudadana” para cumplir con ese horario.

Asimismo, el consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, ha señalado que no dimitirá tras las acusaciones de vacunarse contra el coronavirus: "Yo no quería. No me vacuno ni de la gripe. A mí no me gustan las vacunas”.