Johnson & Johnson ha emitido un comunicado este miércoles afirmando que la dosis de refuerzo para su vacuna, desarrollada por Janssen, la rama farmacéutica de la compañía, aumenta la protección contra el Covid-19 demostrando una alta respuesta inmunitaria en los pacientes.

La segunda dosis "generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos de unión a la espiga, nueve veces mayor que 28 días después de la vacunación primaria de una sola dosis", según comentan en el escrito.

Johnson & Johnson ha realizado dos ensayos con su vacuna contra la Covid-19 con el objetivo de demostrar que las dosis de refuerzo aumentan la respuesta inmunitaria de los pacientes. No se han dado muchos datos al respecto, pero la compañía ha enviado los estudios a medRxiv, un centro de intercambio de información en línea que publica artículos científicos que aún no han sido revisados por pares. Los estudios aún no se han publicado.

"Hemos establecido que una sola inyección de nuestra vacuna Covid-19 genera respuestas inmunitarias fuertes y robustas que son duraderas y persistentes a lo largo de ocho meses", ha dicho el doctor Mathai Mammen, jefe global de investigación y desarrollo de Janssen. "Con estos nuevos datos, también vemos que una dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson aumenta aún más las respuestas de anticuerpos entre los participantes del estudio que habían recibido previamente nuestra vacuna", ha reafirmado.

Las autoridades sanitarias federales ya han realizado un plan para inocular las dosis de refuerzo de sus competidores, Pfizer y Moderna, pero no han incluido la de Janssen. Pese a ello, hasta que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo autoricen, ningún plan de este tipo puede salir adelante.

Ambas entidades sí dieron el visto bueno a un tercer pinchazo a las personas inmunideprimidas, pero no a la población general.

Mammen ha sentenciado en un comunicado que la compañía discutiría una estrategia con los funcionarios de salud pública para ofrecer dosis de refuerzo de su vacuna ocho meses o más después de la dosis primaria.