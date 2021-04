Se confirma lo que todos sabíamos. Después de la Semana Santa, "estamos en la cuarta ola de la pandemia". Así lo ha reconocido Fernando Simón, que no obstante ha resaltado que la progresión ascendente "es algo más lenta debido a la vacunación".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha explicado que la progresión ascendente se centra principalmente "en dos o tres comunidades".

"No podemos frenar lo que ya pasó. Sí que podemos frenar lo que pase de aquí en adelante, podemos evitar llegar a los 250 o a los 300 de incidencia acumulada, aunque va a seguir subiendo poco a poco en los próximos días", ha asegurado Simón, quien, tras augurar que la incidencia seguirá creciendo en los próximos días, su control dependerá de las medidas que se adopten en las próximas semanas.

La incidencia acumulada comenzó a crecer en nuestro país el pasado 15 de marzo, cuando estaba en 127,8 casos por cada 100.000 habitantes, en las jornadas previas al puente de San José, y tan solo ha experimentado un ligero receso el pasado sábado 3 de abril. Este lunes se sitúa a niveles de finales de febrero.

Pero Simón no es el único que manifiesta su preocupación. El ex consejero vasco de Sanidad y asesor internacional en políticas de Salud, Rafael Bengoa, ha afirmado que abril será el mes de la cuarta ola de la pandemia del coronavirus, por las "laxas" restricciones que se han mantenido de cara a Semana Santa comparadas con otros países que "están controlando mejor esta próxima ola".

Además, ha advertido de que la vacunación no logrará detenerla porque se han abierto "mucho las puertas en Semana Santa".

Precisamente, esta semana el Gobierno aludía a la responsabilidad ciudadana. "Ahora lo fundamental es que los ciudadanos seamos conscientes de que está en nuestra mano el poder combatir que haya una intensidad en una cuarta ola, que podamos ir minimizando los riesgos que hemos visto en épocas previas como el Puente de San José o la Semana Santa, para que esta ola no alcance los picos de las anteriores".

Así se expresaba la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volviendo a asegurar que la previsión del Ejecutivo sigue siendo la de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo y que, en todo caso, si decidiera hacerlo, sería porque así lo recomiendan los expertos y no porque las comunidades autónomas "presionen o no".