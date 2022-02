Viscofán ha registrado en 2021 un resultado neto de 133 millones de euros, lo que representa un 8,6% más que al año anterior. La compañía anuncia que ha acordado proponer la distribución de un dividendo complementario de 0,43 euros por acción.

El importe neto de la cifra de negocios ha sido de 969,2 millones, un crecimiento del 6,3% frente a 2020, mientras que el EBITDA ha registrado un crecimiento del 5,2%, hasta los 246,7 millones. Viscofán ha logrado 92 millones de Capex en el conjunto de 2021 anticipando los proyectos de inversión en capacidad para atender al incremento de demanda.

La fortaleza de los resultados operativos permite reducir la deuda bancaria neta a diciembre de 2021 hasta los 1,8 millones frente a los 38,2 millones a diciembre de 2020, financiar una mayor salida de caja por inversiones y el pago de dividendos en el ejercicio de 78,3 millones.

Las inversiones del conjunto del 2021 ascienden a 92 millones, por encima del objetivo de 70 millones debido a la aceleración de proyectos en la segunda mitad del año. Se han adelantado los planes de ampliación de capacidad debido a la fortaleza de los volúmenes en 2021 y la necesidad de contar con capacidad suficiente para atender al incremento de demanda previsto en 2022. Dentro de las inversiones realizadas se encuentra la nueva capacidad de fibrosa instalada en Cáseda, la ampliación de capacidad de colágeno en China y en plantas europeas, y las inversiones de actualización tecnológica implementadas en Norteamérica.

El Consejo de Administración ha aprobado proponer un dividendo complementario de 0,43 euros por acción a pagar en el mes de junio y continuar con una retribución creciente a los accionistas. La propuesta de resultados supone una remuneración total a cuenta del resultado del ejercicio 2021 de 1,84 euros por acción, un 8,2% superior a la remuneración total del ejercicio 2020.

"Hemos concluido el periodo estratégico 'MORE TO BE' con los mejores resultados de nuestra historia, en uno de los periodos más exigentes como consecuencia de la pandemia, la volatilidad e incertidumbre de los mercados. Quiero destacar el trabajo y compromiso del equipo humano de Viscofan, que han cumplido con los principales proyectos estratégicos, lo que nos ha permitido aprovechar la oportunidad única de crecimiento de estos años, contrarrestar la inflación, mejorar la retribución a nuestros accionistas y mantener una sólida posición financiera", ha señalado José Domingo de Ampuero y Osma, presidente del Grupo Viscofan.

Añade que "desde esta situación de partida comenzamos un nuevo plan estratégico para seguir transformando Viscofan en una compañía aún más fuerte y sostenible, donde a pesar del adverso contexto de inflación de materias primas y energía vemos con optimismo un futuro de crecimiento".

El Grupo Viscofan afronta 2022 con perspectiva de crecimiento en las principales magnitudes financieras, en ingresos entre un 8% y un 10%, en EBITDA entre un 4% y un 6% y en Resultado Neto entre un 5% y un 8% apoyándose en una inversión de 100 millones.