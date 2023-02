Standard Chartered ha publicado sus resultados del conjunto de 2022 y ha informado de un beneficio neto de 2.948 millones de dólares, un 27,3% superior al registrado en 2021. La entidad también ha anunciado un nuevo plan de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares.

Los ingresos operativos de la firma alcanzaron los 16.318 millones de dólares, un crecimiento del 11%, mientras que los procedentes de intereses netos se ubicaron en 7.593 millones de dólares, un 11,7% por encima de los del mismo periodo del año anterior.

Este avance en las cuentas de la entidad ha venido propiciado por las subidas de las tipos de interés a nivel mundial para combatir la inflación, lo que ha reforzado sus ingresos por préstamos.

El banco también ha contabilizado en 2022 un impacto adverso de 838 millones de dólares, frente a los 263 millones de dólares del ejercicio 2021.

El negocio de mercados financieros de Standard Chartered ha sido uno de los más destacados de los resultados globales del banco, con unos ingresos récord que aumentaron un 21%, ya que la volatilidad de los mercados impulsó una frenética actividad de negociación.

"Hemos obtenido un sólido conjunto de resultados en el cuarto trimestre y para todo el año 2022. Estamos mejorando nuestras expectativas y ahora nos proponemos alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible cercana al 10% en 2023, superar el 11% en 2024 y seguir creciendo a partir de ahí", ha señalado en un comunicado el consejero Bill Winters.

La entidad también ha anunciado un nuevo plan de recompra de acciones por hasta un máximo de 1.000 millones de dólares para reducir la cantidad de títulos ordinarios en circulación mediante la cancelación de los derechos recomprados.

EL BANCO "NO" ESTÁ A LA VENTA

"Absolutamente no", han sido las palabras de Winters cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de que el banco esté venta, tras las especulaciones surgidas en torno a una posible oferta pública de adquisición (opa).

"No hemos tenido ningún compromiso con ningún posible licitador, no estamos buscando ningún compromiso con ningún posible postores y no necesitamos hacerlo", ha afirmado "Squawk Box Europe" de CNBC.

Los rumores han surgido después de que First Abu Dhabi Bank, el mayor prestamista de los Emiratos Árabes Unidos, dijera el viernes que no estaba evaluando una oferta por Standard Chartered.

"First Abu Dhabi Bank PJSC toma nota de la reciente especulación de la prensa en relación con Standard Chartered y reitera que no está evaluando una posible oferta por Standard Chartered", dijo en un comunicado.