Coty, la empresa matriz de CoverGirl, ha recortado su previsión anual de beneficios ante la débil demanda de cosméticos en Estados Unidos y ha anunciado un "plan de ataque" para impulsar el crecimiento. Esto ha pasado factura a Puig, que se ha dejado un 1,68% en el Ibex.

"2025 sigue siendo un año de transición para Coty", ha señalado Sue Nabi, consejera delegada de la compañía. Por ello, en la firma pretenden "asegurar que los inventarios de los minoristas se ajusten a las tendencias actuales de la demanda".

"Al mismo tiempo, Coty está interviniendo activamente en áreas clave del negocio para consolidar la posición de la compañía en el año fiscal 2026 y en adelante. Esto incluye un mayor ahorro en costos fijos y de productividad para proteger la cuenta de resultados e impulsar sus marcas, así como la implementación de cambios concretos en su estructura organizativa y liderazgo en mercados clave como EEUU para mejorar la ejecución y las tendencias de ventas", ha añadido.

Así, Coty espera que el beneficio por acción para 2025 se sitúe entre 49 y 50 centavos, en comparación con su previsión anterior de entre 50 y 52 centavos.

El grupo estadounidense de cosmética ha presentado sus resultados de los primeros nueve meses y del tercer trimestre del año fiscal 2025, finalizado el 31 de marzo de 2025, que ha estado marcado por "incertidumbre del mercado".

En este sentido, la empresa ha finalizado el tercer trimestre con pérdidas de 405,7 millones de dólares, frente al beneficio de 3,8 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas, por su parte, han caído un 6,21% interanual, hasta los 1.299 millones de dólares.

En lo que respecta a los nueve primeros meses, los 'números rojos' han alcanzado los 280,9 millones de dólares en comparación con el beneficio de 205 millones registrado doce meses atrás. Los ingresos también han mostrado un descenso del 2,39%, para situarse en 4.640 millones de dólares.

"Estamos mucho mejor posicionados para afrontar la compleja dinámica actual, incluyendo los aranceles y la incertidumbre macroeconómica general, gracias a los fundamentos estratégicos, operativos y financieros que hemos fortalecido significativamente en los últimos cuatro años, incluso en el contexto de una cuenta de resultados muy limitada. Esta mejora en los fundamentos, junto con nuestro plan de acción multifacético para acelerar la innovación, la distribución y la eficiencia, nos da una confianza moderada en que las tendencias comerciales deberían mejorar gradualmente a lo largo del año fiscal 2026", ha explicado Nabi.

Para la CEO de Coty, la belleza siempre ha sido "una categoría resiliente a lo largo de los ciclos económicos, precisamente por su carácter aspiracional y su asequibilidad para los consumidores que buscan un capricho personal en tiempos difíciles".

"Prevemos que este ciclo económico no será diferente, con las fragancias, tanto de prestigio como de consumo masivo, ahora posicionadas como una de las categorías de belleza con mejor desempeño, a medida que el 'índice de fragancias' sigue en juego. De hecho, incluso mientras el mercado de belleza estadounidense se encuentra actualmente en un declive moderado, la categoría de fragancias continúa creciendo sólidamente en todos los rangos de precio".

Por otro lado, con la nueva fase del programa "Todo para Ganar" (All in To Win), la empresa confía en impulsar su "agilidad y escalabilidad", a la vez que generará ahorros adicionales de 370 millones de dólares en costos fijos y productividad durante los años fiscales 2026 y 2027.

"Estos ahorros, junto con la capacidad de fijación de precios de nuestras marcas, deberían compensar el impacto de los aranceles anunciados. De hecho, Coty se mantiene relativamente mejor posicionada para afrontar los obstáculos arancelarios gracias a la diversidad geográfica de nuestra base de ventas, fabricación y abastecimiento", ha concluido Nabi.