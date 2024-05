Inmobiliaria Colonial ha obtenido un beneficio neto de 54,5 millones en el primer trimestre de 2024, lo que supone un 96% más que los 27,8 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

El Grupo también ha registrado un incremento del resultado neto recurrente entre enero y marzo hasta los 47 millones (+25%), impulsados por el elevado crecimiento de los ingresos.

En este sentido, la empresa ha destacado que la mejora de esta magnitud ha venido provocada por un sólido crecimiento de la rentas en todos los segmentos gracias al posicionamiento prime de la cartera, que ha contribuido con 5 millones, y la entrega de proyectos y rehabilitaciones que ha contribuido con 6 millones.

"Destaca en particular el activo Louvre SaintHonoré alquilado a Cartier, así como la nueva tienda emblemática de Adidas en Galeries des ChampsElysées", ha matizado.

Dichos aumentos de rentas han permitido compensar el impacto de la perdida de rentas de los inmuebles desinvertidos en los años 2023 y 2024.

Con todo, la ejecución del programa de desinversiones ha supuesto que el crecimiento del resultado neto sea inferior, excluyendo este impacto de gestión activa de la cartera, el resultado neto recurrente de operaciones continuadas ha crecido un 28% respecto al año anterior.

En cuanto a los ingresos por rentas, Colonial ha obtenido 96 millones y unas rentas netas (EBITDA rentas) de 86 millones.

"El crecimiento de los ingresos del Grupo es sólido tanto en términos absolutos como en términos comparables 'like for like', con un incremento del +6% respecto al ejercicio anterior, demostrando la fortaleza del posicionamiento prime de Colonial", ha subrayado la empresa.

El incremento de los ingresos se sitúa entre los más altos del sector y es un claro reflejo de la polarización del mercado hacia el mejor producto de oficinas, donde resaltan las carteras de París con una mejora de ingresos del 18%.

Los ingresos netos de gastos (EBITDA rentas) han aumentado un 12% y en términos comparables 'like for like' un 7%, donde los ingresos por rentas netos en la cartera de París han sumado un 20% en términos totales, mientras que en el portafolio de Madrid, los ingresos por rentas netos han disminuido respecto al año anterior, debido principalmente a las desinversiones realizadas durante los años 2023 y 2024. En Barcelona, los ingresos por rentas netos se han elevado un 9% en términos totales, impulsados por un fuerte incremento del 15% 'like for like.

Colonial ha iniciado el año con una sólida actividad de contratación, capturando importantes incrementos de rentas en los contratos firmados. En particular se han firmado contratos por más de 20.000m² correspondientes a 13 millones de ingresos anualizados, de los cuales un 59% corresponde al mercado de París y un 41% al mercado de Madrid y Barcelona.

Las rentas firmadas se han realizado con una mejora del 12% en superficies realquiladas ("release spread") y superan en un 6% las rentas de mercado a 31/12/23 mostrando claramente el crecimiento de rentas de los inmuebles prime de Colonial.

Asimismo, la ocupación del Grupo se ha colocado en niveles del 97%, alcanzando una de las ratios más altas del sector, con la cartera de inmuebles de París logrando la plena ocupación con una ratio del 100%, seguida del portafolio de Madrid con un 97%.

Con posterioridad al cierre del primer trimestre del ejercicio 2024, el Grupo Colonial ha cerrado un acuerdo para la venta del activo Sagasta 31-33 por un precio por encima de la última tasación.

"Esta desinversión supone avanzar en el nuevo programa de desinversiones anunciado por el Grupo a cierre del año 2023, que incluía dos desinversiones realizadas en Madrid correspondientes a la parte residencial del Campus Méndez Álvaro ('Madnum' Residencial – acuerdo vinculante pendiente de ejecutar) y a tres plantas de un edificio en el Paseo de Recoletos, de las cuales dos plantas se formalizaron en el cuarto trimestre de 2023 y la tercera en el primer trimestre de 2024", ha detallado la empresa.

Juan José Brugera, presidente de Colonial, ha señalado que "la compañía cierra un primer trimestre excelente, con un crecimiento del beneficio por acción recurrente del +25% y un beneficio neto consolidado de 54 millones, prácticamente duplicando el resultado del año anterior".

Por su parte, Pere Viñolas, consejero delegado de la compañía, ha asegurado que "nuestra apuesta por los mejores activos del mercado ha permitido firmar contratos con importantes crecimientos en las rentas que ha resultado en un incremento like-for-like de los ingresos por rentas del +6%, de los más altos del sector".

"A nivel de gestión activa del balance, y reciclaje de capital, la compañía ha cerrado en abril la venta de otro inmueble en Madrid con una prima significativa por encima del precio de mercado. Alcanzando hasta la fecha desinversiones por valor de 201 millones y S&P nos ha confirmado el rating de BBB+ con perspectiva estable", ha concluido.