Inmobiliaria Colonial ha presentado este jueves sus resultados correspondientes a 2024, un curso que ha cerrado con un beneficio neto de 307,4 millones de euros, tras las pérdidas por valor de 1.019 millones registradas en 2023, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos del grupo, en términos absolutos, han crecido un 4% respecto al ejercicio anterior y en términos comparables 'like for like' un 6% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 391 millones de euros. Además, las rentas netas (EBITDA rentas) han sido de 368 millones, por encima de los 353 millones de 2023.

"Este incremento de los ingresos 'like for like' se sitúa entre los más altos del sector y es un claro reflejo de la polarización del mercado hacia el mejor producto de oficinas", explica la compañía.

Los ingresos por rentas en la cartera de París han aumentado un 8% en términos totales, impulsados por "el fuerte incremento del 7% en términos comparables 'like for like', debido a altas e incrementos de renta en los activos de Washington Plaza, Cloud, Cézanne Saint Honoré y Edouard VII, entre otros, así como a los ingresos provenientes de proyectos y programas de renovación en los activos de Louvre Saint Honoré, alquilado a Cartier & Compagnie para albergar la Fundación Cartier, y en el espacio comercial de Galeries Champs-Elysées, alquilado a Adidas".

En el portafolio de Madrid, los ingresos por rentas han disminuido respecto al año anterior, debido principalmente a las desinversiones realizadas durante los años 2023 y 2024, así como a la entrada en rehabilitación del activo de Santa Hortensia, tras la baja de IBM.

En Barcelona, los ingresos por rentas han aumentado un 3% en términos totales, propulsados "por un fuerte incremento del 6% 'like for like', debido principalmente a ingresos superiores en el activo de Diagonal 530 por mejores niveles de ocupación en el inmueble, así como a mayores rentas en los activos de Diagonal 609-615, Vía Augusta 21-23 y Parc Glories, entre otros".

El valor de los activos del grupo Colonial a cierre del ejercicio 2024 asciende a 11.646 millones, registrando un incremento del 2,7% respecto al año anterior.

"Durante el primer semestre del ejercicio, los valores de los activos comenzaron a estabilizarse, sentando las bases para una recuperación sostenida. En el segundo semestre del año, esta tendencia se ha consolidado con una aceleración del crecimiento, reflejando una evolución positiva y homogénea en todos los mercados en los que opera la compañía. Destaca especialmente el mercado de París, que ha liderado esta recuperación gracias a su sólida demanda y a la fortaleza de sus activos prime", detalla.