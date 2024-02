El beneficio neto atribuido de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ascendió a 1.669 millones en 2023, lo que supone una mejora del 10,67% frente a los 1.508 millones de 2022.

Los ingresos de la compañía del año pasado alcanzaron los 18.302 millones de euros frente a los 17.320 millones de 2022 (+5,5%), mientras que el beneficio operativo mejoró hasta 2.339 millones desde 2.086 millones (+12%).

"El año 2023 fue excelente para CCEP. Esto es testimonio del arduo trabajo de nuestros colegas, a quienes estamos sumamente agradecidos, junto con nuestros clientes y socios de marca", ha declarado Damian Gammell, consejero delegado de CCEP.

"Estamos bien posicionados para el ejercicio fiscal 2024 y más allá. Somos más fuertes y mejores, más diversos y sólidos, y nuestras categorías siguen siendo resistentes a pesar de la volatilidad macroeconómica y geopolítica continua. Tenemos planes de activación fantásticos, centrándonos en los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa de la UEFA, para involucrar a clientes y consumidores. Y continuamos gestionando activamente nuestros precios y gastos promocionales para seguir siendo relevantes para nuestros consumidores, equilibrando la accesibilidad y la premiumización. Un dividendo récord en el ejercicio fiscal 2023 y nuestra reciente inclusión en el Nasdaq 100, combinado con nuestra orientación para el ejercicio fiscal 2024, demuestran la solidez de nuestro negocio y nuestra capacidad para ofrecer un valor continuo para los accionistas", ha añadido.

El dividendo completo del año 2023 de la compañía quedó en 1,84 euros, un 9,5% más que en 2022, manteniendo una relación de pago total de dividendos anualizada a aproximadamente el 50%.

COMPLETA LA COMPRA DE COCA-COLA BEVERAGES PHILIPPINES

Coca-Cola Europacific Partners ha comunicado también este viernes que, junto con Aboitiz Equity Ventures Inc. (AEV), ha completado la adquisición de Coca-Cola Beverages Philippines, Inc. (CCBPI) de The Coca-Cola Company (KO).

