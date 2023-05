BNP Paribas logró en el primer trimestre un beneficio neto atribuido de 4.435 millones de euros, lo que significa más del doble de las ganancias del mismo periodo del año anterior. El banco francés señala que este aumento viene derivado del impacto positivo extraordinario que le ha supuesto la venta de su filial estadounidense Bank of the West.

"BNP Paribas logró un muy buen desempeño en el primer trimestre de 2023", ha afirmado el consejero delegado, Jean-Laurent Bonnafé, que asegura que estos resultados demuestran la "solidez" de la entidad.

En concreto, la venta de Bank of the West a BMO Financial Group ha representado para BNP Paribas unas plusvalías de 2.947 millones de euros.

Dejando de lado movimientos excepcionales, el beneficio neto de la entidad ha crecido entre enero y marzo un 54%, hasta los 2.845 millones de euros.

La cifra de negocio neto aumentó un 1,4% anual, hasta los 12.032 millones de euros. Mientras, los ingresos netos del primer trimestre ascendieron a 4.440 millones de euros, por encima de los 1.840 millones del año anterior.

Por otro lado, BNP Paribas ha confirmado sus objetivos para 2025, incluido un retorno sobre el capital tangible (ROTE) de alrededor del 12% para ese año y un crecimiento anual promedio en la utilidad neta de más del 9% hasta entonces.