Atrys Health (ATRY) registró durante 2021 una facturación de 121 millones de euros, más de un 285% por encima de la registrada en 2020. Para el ejercicio 2022, Atrys prevé continuar su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico.

En su último ejercicio como integrante del BME Growth, el EBITDA ajustado de gastos no recurrentes se situó en 24,0 millones de euros y multiplicó por más de 2,5 veces el del año anterior, de 9,5 millones. A nivel pro forma, la facturación y el EBITDA ajustado de Atrys en ejercicio 2021 ascendieron a 165 y 36,4 millones de euros, respectivamente. El Margen Bruto del ejercicio 2021 creció un 349% respecto al 2020 hasta los 98 millones, pasando del 70% al 81% sobre la cifra de negocios.

Para el ejercicio 2022, Atrys prevé continuar su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico y se ha fijado como objetivo alcanzar una cifra de negocios proforma de 220 millones euros, incrementando un 33,1% el pro forma de 2021 y un EBITDA ajustado de 50 millones de euros, con un aumento del 37,4% respecto al proforma de 2021.

Durante el 2021, Atrys llevó a cabo cuatro adquisiciones estratégicas con las que impulsa su crecimiento inorgánico.

La deuda neta del Grupo –a 31 de diciembre, excluyendo los pasivos por arrendamientos– alcanzaba los 124 millones de euros frente a los 50 millones a cierre de 2020. En el mes de diciembre la compañía cerró con éxito la refinanciación de su endeudamiento con un préstamo de 130 millones de euros liderado por CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec), en el que también han participado ING y Deutsche Bank, que permite alargar el vencimiento de su financiación hasta finales del ejercicio 2028 y obtener una línea de 50 millones para acometer nuevas adquisiciones.

Con esta refinanciación, Atrys racionalizó su pasivo en un proceso que suscitó una considerable sobredemanda por parte de entidades internacionales. Tras la refinanciación, el 85% del importe total de la deuda bruta de Atrys vence en diciembre de 2028, disponiendo el Grupo de una estructura de deuda marcada por la flexibilidad que le aportan los diferentes instrumentos utilizados.

Cabe destacar que el Grupo ha mejorado su posición de Tesorería en un 101%, pasando de 17,4 millones en el ejercicio 2020 a 35,1 millones a 31 de diciembre de 2021.

Santiago de Torres, presidente ejecutivo de la compañía, ha señalado que "2021 refleja el salto transformacional de la organización tras dos años de intenso crecimiento inorgánico. Multiplicar por cuatro nuestra facturación y prácticamente por tres nuestro EBITDA, en un año todavía de pandemia, respalda nuestra estrategia. Nuestro crecimiento orgánico, combinado con las adquisiciones estratégicas, nos han permitido despedir el año con la refinanciación de nuestra deuda bancaria y dar la bienvenida al 2022 saliendo al Mercado Continuo".

"Tras esos hitos, este año prevemos continuar con nuestro plan de crecimiento orgánico e inorgánico para seguir consolidando y fortaleciendo las diferentes líneas de negocio de Atrys y la creación de valor para nuestros accionistas, como hemos hecho desde que salimos a cotizar en el BME Growth en 2016".

El resultado neto contable del ejercicio 2021 fue negativo en -23,2 millones de euros, por el efecto de las mayores amortizaciones (+248% vs 2020) y costes financieros (+126% vs 2020) asociados al intenso proceso de adquisiciones y la consiguiente ampliación del perímetro del Grupo; así como los impactos de carácter extraordinario y no recurrentes en el resultado del ejercicio que asciende a 26,9 millones de euros correspondientes al Plan de Incentivos en Acciones (11 millones de euros), a los gastos relacionados con la refinanciación de la deuda del Grupo y la financiación asociada a la adquisición de Lenitudes y Aspy (8,5 millones de euros), a los gastos derivados directamente con las cuatro adquisiciones ejecutadas en el ejercicio 2021 (3,2 millones de euros) y a los gastos asociados optimización de la estructura de costes del Grupo y salto al mercado primario español (4,2 millones de euros).