Asos ha más que triplicado las ganancias del primer semestre. La compañía ha registrado en los últimos seis meses un beneficio récord de 106,4 millones de libras, frente a los 30,1 millones del mismo periodo del año anterior. Además, ha sumado 1,5 millones de clientes gracias al auge del comercio online por la pandemia del Covid-19.

La compañía ha aumentado las expectativas para todo el año, sin embargo, ha advertido de que las perspectivas económicas son inciertas y los hábitos de compra cambiarán una vez que las tiendas de ropa vuelvan a reabrir tras las restricciones. "De cara al futuro, aunque somos conscientes de la incertidumbre a corto plazo y las posibles consecuencias económicas de la pandemia, confiamos en el impulso que hemos construido".

"En los próximos meses, esperamos que una parte de la demanda de los consumidores regrese a las tiendas a medida que se alivien las restricciones en nuestros mercados, pero esperamos que la penetración online se mantenga estructuralmente más alta que los niveles anteriores al Covid-19", ha explicado Asos.

Las ventas en los últimos seis meses aumentaron un 24%. Asos ha destacado el desempeño "excepcional" del mercado de Reino Unido, con un aumento de las ventas del 39% durante el semestre, más del doble de la tasa de crecimiento reportada en sus otros mercados.

"Estamos encantados con nuestro desempeño excepcional en el primer semestre", ha dicho Nick Beighton, director ejecutivo de Asos. "Estos resultados récord, que incluyen un crecimiento sólido en las ventas, el número de clientes y la rentabilidad, demuestran el progreso significativo que hemos logrado en relación con todas nuestras prioridades estratégicas y la solidez de nuestra capacidad de ejecución".

Por su parte, los analistas esperan que la tendencia de comprar online "es algo que parece estar aquí para quedarse". Así lo creen en AJ Bell, que añaden que "no parece que no poder salir y socializar haya impedido que la gente quiera ropa nueva. Después de todo, ir al supermercado se ha convertido en el equivalente a ir a un bar o pub y la gente aún quiere nuevos joggers y sudaderas para pasar el rato en casa". "No hay muchas empresas que puedan decir que la pandemia generó ganancias récord. Asos se encuentra entre esa lista de élite", comentan en Hargreaves Lansdown.