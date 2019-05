El Ibex rebota un 0,66%, pero no evita una pérdida semanal superior al 1%

IAG ha sido la compañía más castigada del Ibex

Bolsamania | 24 may, 2019 07:50 - Actualizado: 17:38

Tras la fuerte caída de ayer, el Ibex ha rebotado un 0,66% este viernes, hasta los 9.174 puntos. Aún así, no ha conseguido evitar las pérdidas semanales, que han sido del 1,14%. Las bolsas han vivido una semana complicado, que ha estado marcada, otra vez, por los dos grandes asuntos de este año 2019: la guerra comercial y el Brexit.

Lo nuevo sobre el Brexit tiene que ver con la comparecencia de Theresa May. La primera ministra ha anunciado que dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio y que seguirá como primera ministra hasta que elijan a otra persona, porque ha quedado claro que ella no puede ejecutar el Brexit. Los expertos están de acuerdo en que la salida de May aumenta las posibilidades de un Brexit duro.

En cuanto a Huawei y a la guerra comercial, Donald Trump ha dicho que el caso del gigante tecnológico chino podría ser parte del acuerdo comercial. A nadie se le escapa que Huawei ha sido 'el cabeza de turco' en esta contienda entre las dos grandes potencias y que, sin duda, Trump lo está utilizando para presionar a China. De momento, el presidente estadounidense ha firmado esta madrugada ayudas por 16.000 millones de dólares para los agricultores estadounidenses, que están sufriendo especialmente esta guerra comercial.

ARCELORMITTAL, ENCE, SIEMENS GAMESA, IAG...

Por valores, los inversores siguen pendientes de aquellos más afectados por la guerra comercial y por el Brexit. Destacable IAG por lo negativo, que aunque ayer consiguió terminar el día en positivo tras muchas sesiones muy penalizado, hoy ha sido el peor valor del Ibex con una caída del 2,14%.

También importante el castigo que esta semana han sufrido ArcelorMittal o Cie Automotive. La acerera ha conseguido cotizar este viernes en positivo, con una subida del 1,09%, mientras que el fabricante de componentes automovilísticos ha aumentado sus caídas tras ceder un 0,42%. No hay que olvidar a Banco Sabadell al que el Brexit le está afectando de manera muy importante y que hoy ha perdido un 0,15%.

En otros mercados, el barril de Brent, de referencia en Europa, sufrió ayer una caída del 5% y hoy, a pesar de haber rebotado durante gran parte de la sesión, ha ampliado las pérdidas al cierre del mercado español, situándose por debajo de los 68 dólares. Confirma así su incapacidad de evitar su mayor caída semanal en 2019. Por su parte, el euro se aprecia un 0,22% y se cambia por 1,1205 dólares.

ANÁLISIS TÉCNICO

"A pesar de cerrar en números verdes lo que nos está diciendo el precio es que el mercado sigue tocado, sigue débil. Pues al fin y al cabo hemos rellenado casi en su totalidad el hueco bajista de este jueves y desde ahí nos hemos venido abajo, nos hemos desinflado. Por no hablar de que cada vez tenemos más y más resistencias por el camino", apunta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Antes teníamos, sobre todo, los 9.410 puntos y ahora tenemos el hueco bajista de ayer así como los máximos semanales en los 9.335 puntos. Y por abajo solo tenemos los 9.025 puntos. Crucemos los dedos para que no se perforen, ya que de hacerlo tendremos la confirmación de una segunda pata bajista, con objetivos en los 8.940 puntos (50%) y los 8.800 puntos (61,8% de ajuste/retroceso)", añade.

"Si tenemos que destacar un par de cosas de lo sucedido en los mercados esta semana, técnicamente hablando, tenemos la clara perforación de soportes en los índices bancario y de automóviles/automoción europeos", concluye el analista.