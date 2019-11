El Ibex (-0,23%) es incapaz de rebotar tras dos jornadas aciagas

El selectivo no consigue reaccionar al alza en medio de la presión política

Tras dos días de caídas después de que PSOE y Podemos anunciaran un acuerdo para gobernar en coalición, el selectivo español ha subido este jueves un 0,23%. En esas dos jornadas aciagas, el selectivo acumuló un retroceso del 2% y acabó perdiendo el soporte clave de los 9.200 puntos. A pesar de haber recuperado este nivel durante parte de la jornada de hoy, ha cerrado por debajo (9.173 puntos).

Los bancos han vuelto a sufrir los números rojos, aunque con caídas bastante inferiores a las de los dos últimos días. Sabadell y Bankinter han sido las entidades más castigadas, con retrocesos superiores al 1%; mientras que CaixaBank ha sido el único que se ha salvado de la quema con una leve subida del 0,04%.

En el conjunto del selectivo, los valores más castigados han sido ArcerloMittal (-2,95%) y MásMóvil (-2,51%). Y en positivo han destacado las ganancias de Siemens Gamesa (+4,24%) y Meliá Hotels (1,32%).

GUERRA COMERCIAL E 'IMPEACHMENT'

Más allá de lo que ocurre en España, se sigue también de cerca lo que sucede al otro lado del Atlántico. Las últimas noticias sobre la guerra comercial apuntan que el Gobierno chino considera "una condición importante" la eliminación sincronizada y proporcional de aranceles en el marco de una primera fase de acuerdo con Estados Unidos.

Además del conflicto aranceles, los inversores siguen con atención las novedades sobre el 'impeachment' a Donald Trump. El presidente estadounidense ha dicho que no tuvo tiempo para seguir las comparecencias y sigue tachando todo el proceso de "circo". Habrá que ver cómo acaba afectando esto a la opinión que tienen los estadounidenses de él, aunque son muchos los analistas que creen que el proceso de juicio político no prosperará y que tampoco le penalizará de cara a las elecciones del año que viene.

Y también al otro lado del Atlántico, ayer habló el presidente de la Reserva Federal (FEd), Jerome Powell, ante el Congreso de EEUU, donde volvió a expresar su gran preocupación por el elevado déficit público de EEUU. "El presupuesto federal se encuentra en una senda insostenible, con una deuda alta y creciente", dijo.

Volviendo a Europa, hoy los inversores han contado con varias referencias macro relevantes, especialmente el PIB de la Zona Euro, que creció un 0,2% en el tercer trimestre. Además, en España el IPC se mantuvo en el 0,1% en octubre. En Alemania, el país se queda al borde de la recesión tras crecer un 0,1% en el tercer trimestre frente al -0,1% esperado. Y en Asia, el PIB de Japón del tercer trimestre registra un incremento del 0,1% trimestral frente al +0,2% esperado y al +0,3% previo.

ANÁLISIS TÉCNICO

"El gráfico de la vela de este jueves es sencillo. La teoría dice que todo soporte que se perfora pasa a convertirse en resistencia y lo que ha pasado hoy es que no hemos podido con la resistencia de los 9.200-9.210 puntos. Esto no quiere decir que no podamos en el corto plazo por cuanto el hueco bajista de este miércoles en los 9.307 puntos es una resistencia de mayor calado que la de los 9.210 puntos", destaca José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Los 9.200 puntos se perforaron este miércoles y hoy no hemos podido con ella. Estaremos muy atentos por lo tanto al cierre de la vela semanal este viernes, ya que nos dará más información de la que ahora mismo tenemos", añade.

"No obstante, recordarles que el sesgo de trading seguirá siendo bajista en la medida en que el hueco bajista de ayer no se cierre. Y como soporte más importante en este momento tenemos los mínimos de principios de octubre, en los 8.850 puntos", concluye el experto.