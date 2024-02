La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, el grupo conocido como OPEP+, ha anunciado que mantendrá los actuales recortes voluntarios de producción de crudo tras revisar los datos de noviembre y diciembre de 2023. Cabe recordar que algunos miembros del cartel como Arabia Saudí acordaron recortar su producción hasta un total conjunto de 2,2 millones de barriles diarios (mbd) en el primer trimestre de este año para tratar de estabilizar los precios del petróleo.

"El Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento (JMMC, por sus siglas en inglés) seguirá evaluando de cerca las condiciones del mercado. Basándose en la fuerte cohesión existente entre los países productores de petróleo de la OPEP y los países participantes no pertenecientes a la OPEP, el Comité tomó nota de la voluntad de los países participantes en la Declaración de Cooperación (DoC, por sus siglas en inglés) de hacer frente a la evolución del mercado y de su disposición a adoptar medidas adicionales en cualquier momento", han afirmado desde la OPEP.

La próxima reunión del Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento está prevista que se celebre el próximo 3 de abril de 2024, cuando hará un año desde que se tomó la decisión inicial de tomar estas medidas.

No obstante, esta decisión está en el aire. Según informan 'Bloomberg' y 'Reuters', distintas fuentes del cartel petrolero han señalado que decidirán en marzo si prorrogan o no los actuales recortes tras una "saludable reunión". Si se retiran los recortes voluntarios del primer trimestre, la OPEP+ empezaría a devolver al mercado 2,2 mbd a partir de principios de abril, reduciendo los recortes totales a 3,66 mbd.

Los precios del petróleo han encontrado apoyo en las expectativas de recortes de los tipos de interés y en medio de las crecientes tensiones geopolíticas, en particular los ataques del movimiento yemení Houthi, alineado con Irán, contra el transporte marítimo del Mar Rojo. En estos momentos, el crudo Brent cotiza en los 80,8 dólares y sube con moderación, al igual que el West Texas, cuyo barril se intercambia por 76 dólares.

Cabe recordar que Angola abandonó la OPEP el pasado diciembre debido al desacuerdo con las cuotas de producción de petróleo. Entonces, el ministro de Recursos Naturales del país africano aseveró que "hasta ahora no tuvimos influencia sobre las cuotas, pero si permaneciéramos en la OPEP sufriríamos las consecuencias de la decisión de respetar las cuotas de producción" y que Angola se vería "obligada a reducir su producción" como parte de estos acuerdos. "No queremos estar en las organizaciones para entrar mudos y salir callados, sino para ser activos y hacer contribuciones. Nuestro papel en la organización no se consideró relevante", añadió.

En opinión de los expertos de Bankinter, la salida de Angola de la OPEP es una "noticia negativa para el petróleo, lo que es positivo para el mercado y el ciclo" económico. "La tendencia (del petróleo) será de caída de precio a largo plazo porque cada vez las economías son más eficientes, lo que implica una menor necesidad de crudo, por el auge de las energías renovables y por la debilidad de la economía, particularmente China", indicaron.

Por el lado macroeconómico, es importante señalar que este miércoles la Reserva Federal (Fed) cumplió con lo esperado al dejar los tipos de interés en la horquilla del 5,25%-5,5%, pero decepcionó a los inversores al señalar que no recortará los tipos de interés hasta que tenga "más confianza" de que la inflación se está acercando a su objetivo del 2%... a pesar de reconocer que no habrá subidas adicionales salvo que los precios sorprendan al alza, algo que "sería una sorpresa ahora mismo". La bajada de los tipos de interés suele impulsar el crecimiento económico, lo que favorece la demanda de petróleo.

"Casi todos los participantes en el Comité creen que será apropiado reducir las tarifas. Creemos que nuestra tasa de política esta probablemente en su cima para este ciclo de endurecimiento, y que si la economía evoluciona como se espera, será probablemente apropiado comenzar a reestructurar la restricción política en algún momento del año", destacó Jerome Powell, presidente del organismo, en la rueda de prensa posterior. Al mismo tiempo, Powell destacó que, para bajar los tipos, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto "queremos ver más datos buenos, queremos una continuidad de los buenos datos que estamos viendo", ya que "la inflación sigue siendo demasiado alta y no está garantizado que se avance para reducirla".