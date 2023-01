La subida del cobre está siendo meteórica en los últimos días. Los precios de la materia prima han superado los 9.000 dólares por tonelada y ha firmado su mayor subida en cinco días desde principios de 2021. En este ascenso ha sido clave el optimismo en torno a la reapertura de China y el posible aumento de la demanda que traerá, lo que ha hecho que muchos piensen que el cobre podría situarse para septiembre en la horquilla entre 10.000 y 12.000 dólares. Sin embargo, otros son más prudentes y aconsejan no perseguir el rally.

Esta división de opiniones es muy marcada. Por ejemplo, los expertos de SP Angel destacan las subidas del cobre "ante el entusiasmo por el futuro crecimiento de China". "Los precios del cobre registraron su mayor subida en cinco días desde principios de 2021 gracias a las continuas apuestas de un aumento de la demanda china", remarcan, y recuerdan que la demanda china de cobre "se ha visto lastrada por una combinación de políticas de cierre" por la política 'cero-Covid' que ha mantenido hasta ahora el gigante asiático y por "un sector inmobiliario que sufre un desapalancamiento forzoso".

Como apuntan desde la firma británica, Pekín ha levantado recientemente ambas políticas, con una rápida reapertura de la economía y una relajación de las tres líneas rojas de Xi Jinping, destinadas a "enfriar las descomunales cargas de deuda acumuladas por los promotores tras más de una década de crecimiento insostenible".

Eso, explican, ha llevado a los operadores especulativos a realizar "importantes apuestas alcistas sobre el cobre en los últimos días", y muchos de ellos confían ya en que la materia prima "alcance los 10.000-12.000 dólares la tonelada en septiembre". Sobre todo por el esperado aumento de la demanda. Como dice SP Angel, a modo de ejemplo cabe destacar que la empresa estatal china Grid tiene previsto invertir este año más de 77.000 millones de dólares en la infraestructura energética del país, lo que supondrá un nuevo impulso a la demanda de cobre.

Sin embargo, en Julius Baer no son tan optimistas, y aconsejan no dejarse llevar por el optimismo exacerbado que rodea al cobre ahora mismo. "Ayudado por la supresión de las restricciones de Covid-19 en China y las esperanzas de una recuperación, el cobre vuelve a superar los 9.000 dólares por tonelada. No creemos que esta recuperación se traduzca en un consumo de cobre mucho mayor, ya que las fábricas chinas se mantuvieron abiertas y la producción de productos que contienen cobre (coches, aparatos de aire acondicionado...) siguió creciendo el año pasado, concretamente aumentó más de un 5%", destacan los expertos del banco suizo.

Además, mencionan también el mercado inmobiliario chino, aunque no tienen la misma visión que los analistas de SP Angel al respecto. En Julius Baer destacan sobre el mercado inmobiliario, que representa alrededor de una cuarta parte de la demanda china de cobre, que tampoco esperan una fuerte recuperación "ya que las medidas introducidas se centran mucho más en estabilizar a los promotores inmobiliarios en dificultades que en estimular la construcción inmobiliaria". "En definitiva, creemos que la recuperación del mercado no irá seguida de una recuperación de la demanda en la misma medida", destacan.

Es más, avisan de que la reciente subida "refleja ante todo un mejor estado de ánimo del mercado más que una mejora de los fundamentales, sobre todo teniendo en cuenta que la oferta debería volver a crecer por encima de la media este año". "Vemos un mercado del cobre suficientemente abastecido este año y creemos que el reciente repunte ha ido demasiado rápido y demasiado lejos", destacan.

Por eso, "recomendamos no perseguir el rally, ya que estamos convencidos de que a lo largo de este año surgirán mejores oportunidades de entrada para beneficiarse de las muy convincentes perspectivas estructurales tan convincentes del cobre", concluyen los expertos de Julius Baer en su comentario de mercado de este jueves.