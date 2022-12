La elevada inflación que atiza a las principales economías mundiales hace que los inversores busquen cada vez más activos de interés para mantener el valor de sus ahorros, y provoca también que los estafadores saquen a relucir sus mejores tretas para hacerse con el dinero ajeno, y por este motivo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha elaborado una guía para evitar las estafas financieras.

El primer aspecto al que hace referencia el organismo regulador es la fiabilidad del vendedor, y en este sentido recomienda no entregar "nunca dinero a un intermediario sin haber verificado que figura en los registros de la CNMV, del Banco de España o de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como entidad autorizada para prestar los servicios de inversión" a contratar.

En este sentido, lo más fácil es pedir información a la propia CNMV (puede hacerse a través del teléfono de atención al inversor: 900 535 015), y comprobar también si ha publicado alguna advertencia sobre la empresa en cuestión.

"Desconfía de ofertas de entidades que dicen estar autorizadas pero cuya dirección está incompleta o no existe, el contacto es a través de números de móvil o cuyo prefijo no es español", agrega el organismo.

La segunda recomendación pasa por mostrarse prudentes ante ofertas de inversión que no hayan sido solicitadas por el interesado, "sea a través del teléfono, correo electrónico, mensajes en redes sociales, o cualquier otro canal". Hay que recordar que "cuanto más tentadora es la oferta, más seguridad de que sea un fraude" y, además, "los intermediarios financieros autorizados no se dirigen a personas que no son clientes con ofertas de inversión".

En tercer lugar, la CNMV hace referencia a las ofertas de grandes rentabilidades sin riesgo, una combinación inexistente en los mercados financieros. "Estas promesas son falsas. A mayor rentabilidad potencial, mayor es el riesgo asumido. No hay inversión sin riesgo", destaca.

También hay que desconfiar, como cuarto consejo, "de ofertas de financiación o de inversión en condiciones muy favorables de entidades situadas en países remotos", de las que no es posible obtener información. En este tipo de situaciones, agrega el organismo, casi siempre se trata de "entidades fantasmas" que piden el envío de una cantidad de dinero que luego no se recuperará.

La quinta recomendación de la CNMV se centra en la protección de los datos personales. "No compartas tus claves de acceso con terceros y desconfía siempre de los correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas que solicitan estos datos. No sigas ningún enlace de un correo electrónico sin haber verificado su procedencia", asegura.

El sexto punto para evitar una estafa financiera pone sobre alerta de posibles personas o empresas que intentan suplantar la identidad de la propia CNMV, utilizando su nombre o su logotipo para hacer recomendaciones o vender productos de inversión. "Estas recomendaciones y ofertas siempre son estafas, ya qua la CNMV nunca recomienda inversiones", destaca.

Por último, en séptimo lugar el organismo asegura que nunca se deben tomar decisiones de inversión basadas únicamente en recomendaciones vistas en redes sociales, y recomienda siempre buscar la fuente originaria de la información en cuestión.

CÓMO DEBEN ACTUAR LAS VÍCTIMAS

Aquellos a los que estas recomendaciones les llegan demasiado tarde, debido a que ya han sido víctimas de alguna estafa, deben saber que su dinero no podrá recuperarse siempre, y es vital estar atentos a ciertas señales para intentar reaccionar lo antes posible.

Deben extremarse las alarmas si la persona de contacto se vuelve inaccesible, no atiende a las solicitudes de reembolso, no se recibe ninguna información o la que se obtiene es insuficiente e incomprensible, ya que esto suele indicar la presencia de algún "chiringuito financiero".

"En tales casos es aconsejable presionarles para que devuelvan el dinero, amenazándoles si es necesario con acudir a las autoridades. Este aviso no siempre es efectivo, ya que precisamente su situación de ilegalidad les permite desaparecer o cambiar de nombre con gran facilidad, lo que dificulta la actuación de los organismos supervisores", explica la CNMV.

Otro signo de alerta es una respuesta que indique que la inversión no ha resultado como se esperaba, que se han registrado pérdidas y que precisamente en ese momento no conviene deshacer posiciones sino aumentar la inversión, para aprovechar el inminente cambio de tendencia. Lo realmente peligroso en este caso es continuar realizando aportaciones, ya que con toda seguridad ese capital tampoco se va a recuperar.

Tanto si se consigue la devolución íntegra o parcial del capital como si no es así, es muy importante poner los hechos en conocimiento de la CNMV y denunciar lo ocurrido ante la Policía o el Juzgado correspondiente. "Puede ser la única oportunidad de recuperar tu inversión. Las denuncias presentadas permiten a los organismos responsables difundir las correspondientes advertencias, ayudando a que otros inversores no se vean estafados por el mismo chiringuito", aseguran.

Para garantizar la eficacia de una posible actuación judicial, es necesario presentar toda la documentación que acredite los servicios recibidos y los importes implicados.