La libra cae a mínimos de dos meses por el menor optimismo en el Brexit

La moneda se ve arrastrada por la falta de entendimiento entre May y Corbyn

La libra cotiza en mínimos de dos meses este miércoles, muy presionada por el rally del dólar contra todos sus rivales y por las decrecientes esperanzas de que se produzca un avance en las conversaciones sobre el acuerdo del Brexit entre el Gobierno británico y la oposición laborista. La moneda se ha depreciado hasta las inmediaciones de los 1,29 dólares, desde donde se recupera marginalmente. Contra el euro, la libra se desmarca de los mínimos de un mes del martes, en los 0,8680 libras.

Los expertos señalan que parte de la debilidad de la moneda británica debe atribuirse a la fortaleza del dólar. El índice que mide el desempeño del 'billete verde' contra seis rivales se ha disparado a un máximo de 22 meses esta madrugada y contra el euro cotiza en los 1,12 dólares, más de un 0,8% por encima de sus mínimos de abril.

Pero la libra se está llevando la peor parte, con ventas pronunciadas agravadas por el retorno del drama del Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, dijo el martes a su gabinete que las conversaciones con el Partido Laborista de Jeremy Corbyn para encontrar un camino acordado hacia el Brexit fueron serias pero difíciles en algunas áreas. Mientras tanto, su intención es aprobar en los próximos días el proyecto de ley del Brexit, el paso previo para que se produzca la salida efectiva de la UE.

El proyecto de ley servirá para incluir el acuerdo del divorcio de Reino Unido y la UE en la legislación británica, y como recuerda el equipo de la 'premier' se tiene que aprobar antes de someter a otra votación el Acuerdo de Retirada, que es lo que terminaría de confirmar el Brexit. Según el portavoz del Ejecutivo conservador, May y su gabinete están ahora centrados en conseguir que esta normativa salga adelante en el Parlamento, según recoge Reuters.

No está claro si el Partido Laborista apoyaría la ley, y aunque el plan de May es presentarla la semana que viene, en el entorno de la 'premier' reconocen que no tendría sentido hacerlo si Corbyn y los suyos no lo apoyan.

Con todo, los analistas mantienen cierto optimismo, dado que un acuerdo con la UE para retrasar el Brexit hasta, por lo menos, octubre ha eliminado el riesgo inminente de que Gran Bretaña deje el bloque sin un acuerdo. "Somos bastante constructivos sobre la perspectiva de la libra a corto plazo, ya que el Brexit duro ha sido completamente eliminado y la subvaloración relativa de la libra se ha convertido en una propuesta atractiva", señalan desde Pictet Asset Management.