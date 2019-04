May quiere aprobar el proyecto de ley del Brexit mientras negocia con Corbyn

La ley es el paso previo para que se produzca la salida de Reino Unido de la UE

Reino Unido ha vuelto de las vacaciones de Pascua con el Brexit en el punto de mira. Tras unos días de descanso, el Gobierno de Theresa May ha retomado este martes las negociaciones con el Partido Laborista de Jeremy Corbyn, en busca de un acuerdo que permita aprobar el Acuerdo de Retirada. Mientras tanto, su intención es aprobar en los próximos días el proyecto de ley del Brexit, el paso previo para que se produzca la salida efectiva de la UE.

El proyecto de ley servirá para incluir el acuerdo del divorcio de Reino Unido y la UE en la legislación británica, y como recuerda el equipo de la 'premier' se tiene que aprobar antes de someter a otra votación el Acuerdo de Retirada, que es lo que terminaría de confirmar el Brexit. Según el portavoz del Ejecutivo conservador, May y su gabinete están ahora centrados en conseguir que esta normativa salga adelante en el Parlamento, según recoge Reuters.

Asimismo, este portavoz ha dicho que las conversaciones con los laboristas para buscar puntos en común sobre el camino a seguir en el Brexit requerirán de un compromiso por ambas partes, y que la legislación podría introducirse para avanzar en el proceso. De hecho, según recoge Bloomberg, May podría estar pensando en llevar el proyecto de ley a la Cámara de los Comunes la semana que viene.

Esa es la nueva estrategia de la primera ministra para intentar que avance el proceso del Brexit y ajustarse así a los plazos de Bruselas, dado que de momento no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar el Acuerdo de Retirada y que las conversaciones con los laboristas no muestran signos de progreso. Va a intentar que el Parlamento apruebe el proyecto de ley, que consagra el acuerdo de divorcio, y podría hacerlo antes de lo que muchos se piensan.

No está claro si el Partido Laborista apoyaría la ley, y aunque el plan de May es presentarla la semana que viene, en el entorno de la 'premier' reconocen que no tendría sentido hacerlo si Corbyn y los suyos no lo apoyan. De hecho, la posición oficial de los laboristas es que aceptan la parte del acuerdo relativa al divorcio, y se oponen a lo concerniente a la futura relación con el bloque.

Es probable que los conservadores 'brexiters' rechacen un proyecto de ley que consideran malo porque acerca la aprobación del Acuerdo de Retirada, por lo que los votos de la oposición son fundamentales. "Si estuviéramos en condiciones de tener suficientes votos para aprobar el proyecto de ley (conocido en inglés como Withdrawal Agreement Bill, WAB) también esperaríamos estar en condiciones de tener suficientes votos para aprobar una votación significativa", ha dicho el portavoz de May, James Slack.