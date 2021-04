El partido político Vox ha anunciado que va a denunciar las "supuestas amenazas" de muerte contra Marlaska e Iglesias personándose como acusación popular. "Queremos que la investigación policial y judicial determine quién o quiénes son los autores de estas cartas", ha recogido en la red social Twitter.

La polémica procede de la carta que Interior ha recibido este jueves, en la que se ha amenazado de muerte a Pablo Iglesias y Fernando Grande-Marlaska con dos balas de Cetme. Unas balas que corresponden al que sigue siendo el fusil básico de dotación en distintas escuelas y bases de la Armada Española y en unidades de la Guardia Civil y también de la Policía Nacional.

En paralelo, este viernes la candidata de Vox a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, se ha negado a condenar las amenazas a Iglesias en el debate que ha organizado la cadena SER con motivo del 4M. El candidato de Unidas Podemos en las elecciones de Madrid, Pablo Iglesias, ha abandonado el coloquio después de que Monasterio haya puesto en duda la veracidad de las amenazas de muerte vertidas sobre Marlaska e Iglesias.

Vox ha presumido de haber echado a Iglesias de la SER. "Lo hemos echado del debate de la SER y pronto lo echaremos de la política española", ha afirmado Monasterio tras hacer saltar por los aires la campaña electoral al 4M. De esta manera, la cadena ha adelantado el cierre del debate tras la marcha de Pablo Iglesias y el anuncio de Ángel Gabilondo y Mónica García de que también se iban al no estar de acuerdo con la actitud de Rocío Monasterio.

Tras la negativa de varios candidatos a mantener nuevos debates, en referencia a Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, y Mónica García, de Más Madrid, que han dicho que no debatirán más con Vox, y tras lo ocurrido este viernes en la campaña electoral, La Sexta ha decidido cancelar el debate previsto para el lunes 26.

Más Madrid y Unidas Podemos han concluido que no van a debatir más con Vox en esta campaña. "No hay condiciones para debatir así. No más shows regalados a la extrema derecha. Este ha sido el último. A barrerlos en las urnas", ha anunciado el líder de Más País, Íñigo Errejón.

PRIMERAS IMPRESIONES

Tras lo sucedido en la radio, Edmundo Bal ha instado a la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, a que diga que "no gobernará con Vox". "Con más razón es imprescindible que los madrileños se den cuenta de que para que el futuro de Madrid no dependa de la radicalidad y uno de los extremos hay que votar a Cs", ha dicho en declaraciones a medios en la Cuesta de Moyano.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado partidaria de compartir espacio con todos los partidos políticos y que sean los ciudadanos los que decidan en las urnas, aunque ha subrayado que no se debe tener "la mínima tolerancia" con la violencia y las amenazas. Además, ha abogado por "dar cabida" a "todo el mundo" por ser lo que corresponde en una "democracia" y que sean los ciudadanos quienes den su "veredicto".

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado su apoyo a Pablo Iglesias y Fernando Grande Marlaska tras las amenazas recibidas. "Los empresarios condenamos la violencia en todas sus formas, por encima de cualquier idea está el respeto a las personas. Por eso, queremos mostrar nuestra solidaridad", ha escrito en Twitter tras la polémica entre Iglesias y Rocío Monasterio.