El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, en funciones de guardia de diligencias, ha rechazado retirar de forma cautelar el cartel electoral de Vox sobre los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) al estimar que no se dan las circunstancias necesarias para adoptar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, es decir, no se da ni peligro por la demora, ni apariencia de buen derecho.