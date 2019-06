La UE apoya sancionar a Italia si no presenta un camino fiscal creíble

Italia debe presentar una solución para 2019 y 2020

Los gobiernos de la Unión Europea han avalado a nivel técnico el informe presentado la pasada semana por la Comisión Europea para activar el procedimiento sancionador contra Italia por no adoptar medidas suficientes para reducir su deuda pública, que supera el 130% del PIB y seguirá creciendo en los próximos años. Italia debe presentar un camino fiscal creíble para este año y el próximo si todavía quiere evitar una acción disciplinaria de la UE sobre su creciente deuda pública, según ha explicado este miércoles, Pierre Moscovici.

La decisión de la UE de apoyar a Bruselas fue tomada el martes por el Comité Económico y Financiero, que reúne a representantes de los Ministerios de Finanzas de todos los Estados miembros de la UE y prepara las reuniones del Ecofin. Según han informado fuentes comunitarias a Europapress, este órgano apoyó el dictamen de la Comisión Europa en un documento en el que pide al Gobierno italiano "medidas necesarias para garantizar el cumplimiento" del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Este paso permite al Ejecutivo comunitario adoptar un nuevo informe en el que pida formalmente la apertura de un procedimiento por déficit excesivo por el criterio de deuda. Si Bruselas considera además que el incumplimiento es especialmente grave, podría proponer una multa equivalente al 0,2% del PIB italiano, unos 3.500 millones de euros.

La Comisión Europea señaló el pasado miércoles que la apertura de un expediente a Roma está "justificada" porque el Gobierno de Giuseppe Conte ha relajado sus esfuerzos presupuestarios. La deuda pública cerró el año pasado en el 132,2% del PIB y crecerá hasta el 133,7% este año y al 135,2% en 2020 en un contexto de crecimiento económico débil, según las últimas previsiones de la institución comunitaria.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, dejó sin embargo la puerta abierta al diálogo entre Roma y Bruselas en las próximas semanas con vistas a evitar la imposición de una multa que aumente la tensión entre ambas partes. Si finalmente Bruselas opta por imponer una multa a Italia, sería la primera vez que impone una sanción a un país de la eurozona por incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. España y Portugal estuvieron cerca de ser multados en el verano de 2016, pero finalmente quedó cancelada.

BRUSELAS RECOMIENDA A ITALIA NO "PERDER EL TIEMPO"

La Comisión Europa está dispuesta a estudiar nuevos "elementos" que el Gobierno italiano pueda presentar para reducir su deuda pública, pero al mismo tiempo ha advertido de que quiere ver una "senda creíble" tanto para este año como para el próximo y ha recomendado a Roma no "perder el tiempo".

"Ahora claramente la pelota está en el tejado de Italia. Necesitamos ver una senda creíble tanto para 2019 como para 2020. Estamos preparados para tener en cuenta nuevos elementos que Italia pueda presentar, pero no perdamos el tiempo", ha expresado en una rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici.

El francés ha recordado que "la puerta sigue abierta" para el diálogo con las autoridades italianas. Así, ha afirmado que mantuvo un intercambio "útil" con el ministro italiano de Finanzas, Giovanni Tria, en los márgenes de la reunión del G-20 en Fukuoka (Japón) y se ha mostrado convencido de que ambos seguirán debatiendo en los próximos días.

También ha señalado que espera que la posibilidad de abrir un expediente sancionador a Italia por su elevada deuda pública sea debatido este jueves en la reunión que el Eurogrupo mantendrá en Luxemburgo. A pesar de esta llamada al diálogo, Moscovici ha señalado que "nadie debe dudar" de que la Comisión Europa aplicará las normas fiscales europeas "si no se cumplen los criterios", aunque también ha recordado que Bruselas está "comprometida" con una aplicación "inteligente y flexible" de dichas reglas.

Después de que los Veintiocho avalaran este martes a nivel técnico el informe del Ejecutivo comunitario, Bruselas debe decidir ahora si recomienda formalmente la apertura de este expediente e incluso su propone una multa por incumplimiento a Italia, que podría ascender a 3.500 millones de euros.

Y MIENTRAS SALVINI..

El vice primer ministro italiano Matteo Salvini ha descartado la posibilidad de introducir nuevos impuestos, así como la opción de subir el IVA, según ha indicado el político en un video colgado en su perfil de Facebook.

"No estamos pidiendo dinero a Europa... lo que pedimos es la capacidad de bajar los impuestos a los italianos", defiende Salvini. "Definitivamente no introduciremos nuevos impuestos, no aumentaremos el impuesto al valor añadido, no introduciremos un impuesto a la riqueza, no tocaremos los ahorros bancarios de los italianos", sostiene, añadiendo que el Ejecutivo italiano "quiere liberar recursos".