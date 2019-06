Italia quiere poner un impuesto a los ahorros y bienes en cajas de seguridad

Salvini dice que será del 15% siempre que lo guardado se declare voluntariamente

Matteo Salvini ha sorprendido con una nueva propuesta: poner un impuesto a aquellos que tengan ahorros y bienes guardados en cajas de seguridad. El viceprimer ministro italiano ha adelantado la medida en una entrevista en televisión este martes, en la que ha asegurado que el gavamen será solo del 15% si los ciudadanos declaran sus tenencias voluntariamente.

Según ha explicado el líder de la Liga Norte, ha sido informado de que las cajas de seguridad de Italia guardan activos por valor de cientos de miles de millones de euros, un dinero que "está sustancialmente oculto", por lo que ha decidido proponer la creación de este impuesto. Y es que Salvini cree que estas cajas de seguridad están ayudando a ocultar ingresos y activos a las autoridades fiscales.

No obstante, recoge Reuters, el dirigente ha asegurado que aquellos que declaren voluntariamente sus ahorros y bienes guardados en cajas de seguridad serán gravados con una "tasa baja", que ha cifrado en torno al 15% y que será inferior a la que se impondrá a quienes no lo hagan.

Según el experto independiente Ramón Morell, no hay que olvidar que aunque puede haber dinero negro escondido en cajas de seguridad de bancos, "también hay oro y joyas familiares, dinero y documentos cuyos dueños desean queden custodiados en las cajas y no en las cuentas, no por no tributar sino porque ya lo han hecho y no les gusta que su dinero esté en formato electrónico en las instituciones financieras, porque tiende a desaparecer cuando hay una crisis del sistema".

En opinión de este analista, al proponer este impuesto Italia se arriesga a que "esos bienes y esos dineros salgan del país y vuelen a Suiza, a Luxemburgo o a Gibraltar, entre otras posibilidades", lo mismo que ocurrió cuando Francia instauró un impuesto del 90% sobre ingresos que superaran el millón de euros, el conocido como 'impuesto a los ricos'. "Recaudó menos que antes porque muchos de esos ricos salieron del país con sus ingresos y se hicieron residentes de otros lugares, cosas que tiene la movilidad del dinero", recuerda Morell.